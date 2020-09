Lahko slovenska najstnica na teniškem OP ZDA preseneti Estonko?

Kaja Juvan je enkrat v svoj karieri že igrala v drugem krogu turnirja za grand slam. To ji je uspelo lani v Wimbledonu, ko je igrala proti Sereni Williams in Američanki vzela celo en niz.

V današnjem dvoboju jo čaka zelo kakovostna igralka. To je trenutno 21. igralka sveta in 14. nosilka turnirja Anett Kontaveit. Estonka se je enkrat na OP ZDA že uvrstila v osmino finala (2015), lani pa se je prebila do tretjega kroga. Kaja in Anett se do zdaj še nista pomerili, tako da bo dvoboj do neke mere neznanka. Šele 19-letna Kaja je že večkrat pokazala, da se na igrišču lahko enakovredno kosa z višje uvrščenimi igralkami na lestvici WTA.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na igrišče bo z novo masko prišla tudi Naomi Osaka, zmagaovalka OP ZDA iz leta 2018. Njena nasprotnica bo Italijanka Camila Giorgi. Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. V Tokiu je bila po dveh nizih boljša Japonka, ki je v New Yorku postavljena kot četrta nosilka.

Petra Kvitova, šesta nosilka turnirja, bo igrala proti Francozinji Carolini Garcia.

Na delu bo tudi Andreja Klepač, ki bo igrala v ženskih dvojicah. Njena partnerica je Čehinja Lucie Hradecka, njuni nasprotnici pa bosta Sara Sorribes Tormo in Romunka Raluca Oralu.