Ko so rekli, da se tega ne gredo več

Marko Por je uspešen slovenski trener. Pod njegovim vodstvom sta se kalila danes že športno upokojena Grega Žemlja in Blaž Kavčič, slovenska igralca, ki sta orala ledino v svetovnem tenisu. Eno leto je bil kapetan in trener slovenske ekipe za Davisov pokal, danes je med drugim predsednik strokovnega sveta pri Teniški zvezi Slovenije.

Vsakemu so dali možnost

Prav on je bil eden tistih, ki so se zavzemali za to, da v teniški reprezentanci začnejo novo zgodbo in da bi bila pravila jasna, saj bi se na ta način izognili težavam, ki so jih imeli v preteklosti. Leta 2018 je postalo jasno, da bosta nosilki igre Tamara in Kaja. Očitno jim je uspelo, čeprav je bilo kar nekaj pritiskov.

"Imeli smo hude težave, kako sestaviti ekipo. Ne vem, ali se spominjate, še v času, ko je bila kapetanka Maja Matevžič, je na najpomembnejši tekmi Polona Hercog v zadnjem trenutku odpovedala nastop. Vseskozi so bila neka pogojevanja. Takrat smo rekli, da se tega ne gremo več. Kdor ne bo hotel igrati, ne bo igral. Vsakemu smo dali možnost in mu to tudi povedali. Takrat so se mlade igralke odločile, da bodo igrale, in to zgodbo smo peljali naprej," nam je na začetku povedal Por.

Bil je eden tistih, ki so na tekmi proti Romuniji, ko je Slovenija zaostajala že z 0:2, verjeli, da naša dekleta lahko pripravijo preobrat. O tem scenariju je bil prepričan tudi kapetan Andrej Kraševec. Na zaključnem turnirju so imeli osnovni cilj, da premagajo Avstralijo, nadaljevanje zgodbe je znano.

"Že od začetka smo vedeli, da te napake ne smemo narediti"

Zapisal je, da je bilo v tem času kar nekaj pritiskov glede menjave selektorja, sprememb v sestavi ekipe, ob tem pa se je zahvalil vodstvu Tenisa Slovenija, da je projekt podpiral od samega začetka. In kako veliko so bili ti pritiski?

"Ko smo začeli to zgodbo, so vsi spraševali, zakaj nekatere igralke ne igrajo. Naš odgovor je bil, da ne bomo nikogar silili, da igra, in da se ne bomo nobenemu prilagajali. Naredili smo pravilnik o financiranju. V ekipah zmeraj nastanejo težave, če ime eden od članov privilegij. Da ga morda plačaš več kot preostale. Ko se to razve, se ekipa podre. Že od začetka smo vedeli, da te napake ne smemo narediti. Tamara, Kaja in vsa preostala dekleta so točno vedela, kakšna so pravila. To je tisti pošten odnos, ko same vedo, kaj lahko pričakujejo in kaj lahko dobijo. Ne pa tako, kot se je včasih dogajalo, da je pol ekipe letelo v prvem razredu, drugi del ekipe pa v ekonomskem razredu. Vedeli smo, da se to ne sme zgoditi."

A tako kot v vsaki zgodbi so se tudi v tej pojavljale prepreke. Najtežje je bilo, ko je pred dvobojem s Kitajsko Tamara Zidanšek sporočila, da ne bo igrala. Takrat je bilo za njo težko obdobje, ki ga je zaznamovala tudi bolezen, tako da se je v tistem trenutku odločila, da bo dala prednost svoji karieri. "Vsekakor je bila največja težava, ko je Tamara sporočila, da ne bo nastopila proti Kitajski, ampak nas je takrat rešila Nina Potočnik. Mislim, da je bila zmaga nad Kitajsko celo večja kot nad Romunijo."

Tudi denarna nagrada bo zelo pomagala

Ta uspeh je zagotovo velika spodbuda za najmlajše teniške igralke in igralce. Po mnenju našega sogovornika so lahko spoznali, da je sistem dober in da je uspeh mogoč. Za nagrado so igralke v Sevilli dobile skoraj 900 tisoč evrov, kar vsekakor ni zanemarljivo.

"Pri nas je res pomanjkanje denarja. Marsikdo si danes tenis na vrhunski ravni težko privošči. Ta finančna injekcija bo Tamari in Kaji ogromno pomenila, tako da se bosta lahko razvijali naprej. Tudi preostale članice ekipe bodo veliko dobile. Po drugi strani to tudi psihološko nekaj pomeni. Biti tretji na svetu ni kar tako. S tem pride tudi samozavest. To, da je lahko nastopila tam, je nekaj izjemnega za Elo Nalo Milić," nam je zaupal 52-letni Kranjčan, ki verjame, da lahko ta mlada ženska reprezentanca še nekaj let dosega vrhunske rezultate.

