Nekdanja prva igralka sveta še tretjič končuje kariero

Belgijska teniška igralka Kim Clijsters, nekdanja prva igralka sveta, se še tretjič umika iz tekmovalnega tenisa. Njena zadnja vrnitev ni bila najbolj uspešna, od februarja 2020 je odigrala le pet tekem, več pa sta ji onemogočila poškodba in epidemija novega koronavirusa, poroča AFP.

"Uradnih tekem ne mislim več igrati," je na Instagram zapisala 38-letna zmagovalka štirih grand slam turnirjev in dodala: "Komaj čakam, da vidim, kakšne nove dogodivščine mi bodo prekrižale pot. Hvala vsem, ki ste me podpirali v zadnjih dveh letih."

Osemintridesetletna igralka, ki je leta 2005 dobila odprto prvenstvo ZDA, se je prvič upokojila leta 2007, in sicer zaradi nosečnosti. A dve leti pozneje je že bila spet v karavani, v New Yorku je bila vnovič najboljša leta 2009 in 2010, 2011 pa je pokal za zmagovalko dvignila v Melbournu. Leta 2012 je spet odložila svoj lopar.

Toda tenis je pogrešala, zato se je 2020 spet vrnila, a od svoje druge vrnitve ni več dobila dvoboja. Kljub temu pravi, da ničesar ne obžaluje. Njena zadnja tekma je bila poraz v treh nizih proti Katerini Siniakovi v Indian Wellsu oktobra lani.

"Ne morem biti več odsotna od družine. Lahko kakšen dan, če pa nastopim v Melbournu, to traja tri tedne. Ne gre več," pa je Belgijka, ki je v karieri osvojila 41 posamičnih turnirjev, vključno s tremi zaključnimi sezone, dejala v pogovoru za spletno stran WTA.