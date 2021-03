Kim Clijsters sprejela posebno povabilo za Miami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Kim Clijsters, ki se je doslej že dvakrat poslovila od igre in postala mati treh otrok, je sprejela posebno povabilo za nastop na odprtem prvenstvu Miamija, so potrdili organizatorji. Sedemintridesetletna Belgijka se je lani vrnila k tenisu po sedemletni odsotnosti.

Vrnitev Clijstersove je zmotila koronska pandemija, saj so turnirji odpadali kot po tekočem traku, letos pa še ni zaigrala na turnirju. Nastop v Miamiju bo tako njen prvi vse od septembrskega poraza v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA.

Clijstersova je osvojila prestižno lovoriko v Miamiju v letih 2005 in 2010, nazadnje pa je na tem floridskem turnirju igrala leta 2012.

"Zelo nas veseli, da se Kim vrača v Miami. Je izvrstna igralka in še boljša oseba. Poleg tega pa ni veliko priložnosti, da bi na delu na tej ravni videli igralko oziroma igralca, ki so ga že sprejeli v mednarodno hišo slavnih," je dejal direktor turnirja James Blake.

Turnir je na sporedu med 22. marcem in 4. aprilom, nastop pa so potrdile številne največje zvezde tenisa, med njimi tudi Španec Rafael Nadal, Američanka Serena Williams ter nedavna zmagovalca zadnjega OP Avstralije, Japonka Naomi Osaka in Đoković, ki je doslej v Miamiju zmagal že šestkrat.

Teniške boje si bo v skladu z ukrepi proti novemu koronavirusu lahko ogledalo tudi omejeno število gledalcev. Teniški stadion bo zaseden približno 15-odstotno; na glavni tribuni bo na voljo 750 sedežev.

Clijstersova je osvojila OP ZDA v letih 2005, 2009 in 2010, trofejo leta 2009 v Flushing Meadowsu je osvojila s posebnim povabilom ob vrnitvi po prvi upokojitvi. Leta 2011 je osvojila tudi OP Avstralije, skupno pa ima v karieri med posameznicami 40 turnirskih zmag.

Belgijka je sprejela tudi posebno povabilo za nastop na turnirju v Charlestonu med 5. in 11. aprilom.

