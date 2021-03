ATP za pomoč teniškim igralcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združenje profesionalnih teniških igralcev ATP je pripravilo sveženj ukrepov, ki zadevajo nov razrez denarnih nagrad na turnirjih serij ATP 250 in ATP 500 ter tudi posodobitev teniške jakostne lestvice FedEx ATP Rankings. Gre za ukrepe, s katerimi želijo pomagati igralcem, ki so izgubili znaten del prihodkov zaradi pandemije novega koronavirusa.

Na turnirjih ATP 250 in ATP 500, ki se bodo zvrstili vse do Wimbledona, se bo zvišala raven nagrad v začetnih krogih tekmovanj. Gre za povečanje, ki bo znašalo vsega skupaj 5,2 milijona dolarjev, kar se bo lahko zgodilo s prerazporeditvijo denarnega sklada ATP, ki se običajno razdeli med 12 najboljših igralcev ob koncu sezone. Prerazporeditev sredstev je podprl svet igralcev ATP, vključno s predstavnikoma najboljše deseterice Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.

"Na prihodke naših turnirjev še vedno močno vplivajo omejitve prodaje vstopnic, bistveno izboljšanje na tem področju pa je malo verjetno pred sredino leta. Želimo še naprej podpirati čim več igralcev. Rad bi se zahvalil najvišje uvrščenim igralcem in svetu igralcev za podporo temu ukrepu, s katerim bomo v prihodnjih mesecih pomagali izboljšati pogoje za večjo skupino igralcev," je ob tem sporočil Andrea Gaudenzi, predsednik ATP.

Za razvrščanje tekmovalcev na lestvici ATP se bodo še naprej upoštevali najboljši dosežki na turnirjih med 4. marcem in 5. avgustom 2019, ki niso bili odigrani leta 2020. Štel bo le boljši od dveh igralčevih dosežkov z istega turnirskega dogodka. Igralec bo lahko naslednjih 52 tednov denimo upošteval 50-odstotkov svojega rezultata v Madridu 2019 ali 100-odstotkov svojega rezultata v Madridu leta 2021, če bo ta njegov dosežek boljši.

Če ne bo nobenih nadaljnjih sprememb, se bo 15. avgusta 2022 ponovno uporabila tradicionalna razvrstitev, ki vključuje le rezultate iz prejšnjih 52 tednov.

Igralci, ki štiri tedne zaporedoma ne morejo tekmovati, bodo upravičeni do zaščitene uvrstitve na lestvici zaradi covida-19. Ta ukrep je zasnovan tako, da igralcem omogoča večjo prilagodljivost pri razporejanju, ne da bi to negativno vplivalo na njihovo sposobnost uvrščanja na prihodnje turnirje, so pojasnili pri ATP.

Na podlagi zamrznjenega rankinga bodo igralci lahko nastopili na štirih turnirjih, z izjemo olimpijskih iger ali turnirjev za grand slam. Za nastop na ATP-mastersih serije 1000 pa bodo z zamrznjenim rankingom lahko nastopili le na toliko mastersih, kolikor so jih zamudili v času, ko niso tekmovali.

ATP je za vsak turnir ATP ali ATP Challenger Tour v letu 2021 dodelil do 10.000 dolarjev posebnega sklada za kritje hotelskih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi osamitev ali karanten v primeru pozitivnega testa na covid-19 ali zaradi tveganih stikov. Gre za ukrep, s katerim želijo igralce zaščititi pred nepričakovanimi stroški, povezanimi z zdravjem in varnostjo.