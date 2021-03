Eden najboljših športnikov si želi čim bolj običajno življenje

Verjetno bi marsikdo rad videl, da bi se Rafael Nadal in Andy Murray športno upokojila in na ta način dala prostor mlajšim igralcem. Enako si verjetno mislijo za Rogerja Federerja in Novaka Đokovića.

Foto: Guliverimage

"Vsakič, ko izgubim, me pošiljajo v pokoj"

Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, je v svoji karieri zaradi poškodb preživel pravi pekel. Kar dvakrat je moral na operacijo kolka. Šele v drugo se je poškodba toliko zacelila, da 33-letni teniški igralec lahko spet igra na najvišji ravni. Murray je eden redkih, če ne edini igralec, ki na najvišji ravni tenisa igra z umetnim kolkom. Zaveda se, da bo njegova vrnitev težka, a v ponedeljek je zanj posijal žarek upanja, ko je zmagal v prvem krogu turnirja v Rotterdamu. Tam je bil boljši od Robina Haasa.

"Igral sem dve uri in pol in nisem imel nikakršnih težav. Ničesar nisem čutil. Vsakič, ko izgubim, me pošiljajo v pokoj. Po vsakem porazu mi pravijo, naj se umaknem in preneham igrati. Pravijo, da v tenisu nimam več kaj iskati. Težko mi je, igram z umetnim kolkom. Vsi dvomijo vame in sploh mi ne bo lahko," je po tekmi dejal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Na družbenih omrežjih ga ne bo več Murray je pred kratkim "ugasnil" vse svoje profile na družbenih omrežjih, a tega ni storil zaradi neprimernih komentarjev na njegov račun. Pred kratkim si je namreč ogledal dokumentarni film The Social Dilemma. Dokumentarni film je številnim uporabnikom družbenih omrežij odprl oči in jim dal misliti, ali še vedno želijo imeti svoje profile. Murray se je po ogledu tega filma odločil, da bo zaprl svoja profila na Twitterju in Instagramu, oziroma ju ne uporablja več.

Foto: Guliverimage

Rafa nima nobenih načrtov o umiku

Tudi Rafael Nadal je eden izmed tistih, ki vse pogosteje dobivajo vprašanja o športni upokojitvi. A tudi Španec ne namerava kar tako odnehati, čeprav trenutno njegovo zdravstveno stanje ni najboljše. Španec je namreč odpovedal turnir v Rotterdamu in pozneje še v Acapulcu v Mehiki.

"Nimam načrtov o upokojitvi. Dokler sem zdrav in sposoben še naprej tekmovati, bom še naprej užival v teniškem življenju. To je 100-odstotno. Tako jaz vidim šport. Pomembni so zmage, naslovi in nepozabni trenutki, a vse to mine. Najpomembnejše je, da si te zapomnijo kot dobro osebo. Na koncu je to najpomembnejše," je za brazilsko revijo Veja povedal Rafa.

Foto: Guliverimage

Kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala, velja za zadržanega in bolj redkobesednega. Najraje govori na igrišču in noče, da bi slava vplivala nanj. "Res je, da sem bolj zadržan. Navajen sem na življenje na Majorki, kjer sem lahko običajna oseba. Človek z družino in prijatelji. Zavedam se prednosti in slabosti slave, ampak trudim se živeti čim bolj običajno življenje," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.