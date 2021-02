Nadal po Rotterdamu odpovedal še turnir v Acapulcu

Na Nizozemskem se bodo tenisači merili med 1. in 7. marcem, v Acapulcu pa bo turnir potekal med 15. in 21. marcem. Nadala tako po porazu v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije proti Grku Stefanosu Cicipasu na igriščih ne bo vsaj do mastersa v Miamiju med 22. in 29. marcem.

Štiriintridesetletni Majorčan ima namreč še naprej težave s hrbtom, ki so ga pestile že v pripravah na prvi grand slam sezone v Melbournu.

"Žal mi je, da ne bom mogel nastopiti v Acapulcu. V trenutnem stanju mi poškodba hrbta ne dopušča tako dolgega potovanja. Obožujem ta turnir, tam sem nastopil v zadnjih štirih letih, letos pa to ne bo mogoče. Se vidimo prihodnje leto," je zapisal Majorčan na Twitterju. V Mehiki je doslej slavil trikrat (2005, 2013, 2020)

Njegova odsotnost pomeni, da bi lahko Španca na drugem mestu lestvice po koncu naslednjega tedna prehitel Rus Danil Medvedjev. Za kaj takega bo moral finalist OP Avstralije v Rotterdamu nastopiti vsaj v finalu.

