Schwartzman se je na domačem turnirju prebil v četrtfinale

Diego Schwartzman na turnirju v Cordobi lovi svojo prvo domačo lovoriko. Argentinec se je prebil do četrtfinala, ko je premagal Marca Cecchinata (6:2, 6:2). Z dobrimi igrami nadaljuje v Avstraliji nadaljuje tudi Iga Swiatek.

Njegov nasprotnik v četrtfinalu bo Španec Albert Ramos-Vinolas. "Zelo sem vesel. To je moj prvi turnir na pesku vse od OP Francije. Torej je minilo že kar nekaj časa. Vrniti se v mojo deželo in igrati," je po zmagi povedal Schwartzman.

Poljakinja Iga Swiatek in Švicarka Belinda Bencic sta finalistki teniškega turnirja WTA v Adelaide z nagradnim skladom 442.400 evrov. Poljakinja, lanska zmagovalka odprtega prvenstva Francije, je v polfinalu premagala Švicarko Jil Teichmann s 6:3 in 6:2, drugopostavljena Švicarka pa je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 7:6 (2), 6:7 (4) in 6:2.