Lleyton Hewitt sprejet v hišo slavnih

Hewitt je v karieri osvojil 30 turnirjev, od tega dva grand slama v Wimbledonu (2002) in na OP ZDA (2001). Priljubljeni Avstralec je bil v kategoriji igralcev sprejet soglasno tako z glasovi medijev, zgodovinarjev, prejšnjih članov hiše slavnih kot navijačev po svetu.

Številka ena na svetu je 40-letni Avstralec postal leta 2001, ko je v finalu OP ZDA premagal domačina Peta Samprasa. Leto kasneje je v finalu Wimbledona ugnal Argentinca Davida Nalbandiana, kasneje v karieri pa je leta 2005 neuspešno naskakoval zmago na domačem OP Avstralije, ko ga je v finalu ugnal Rus Marat Safin.

"Zame je to velika čast"

"Zame je to res velika čast, da sem bil sprejet v hišo slavnih. Ko tekmuješ, si osredotočen le na treninge, tekme in rezultate, nikoli si zares ne znaš predstavljati, kaj bo to pomenilo v prihodnosti. To je ultimativno priznanje za igralca in res sem počaščen, da je žirija prepoznala moj trud," je dejal Hewitt.

Tudi devet ženskih profesionalk, ki so se uprle leta 1970

Poleg njega so v hišo slavnih sprejeli še prvih devet ženskih profesionalk, ki so se uprle in borile proti vse večjim razlikam med moškim in ženskim tenisom leta 1970.

Originalna deveterica je 23. septembra 1970 podpisala prebojno pogodbo v vrednosti milijona dolarjev s teniškim promotorjem in svetovnim teniškim magazinom. Želja je bila, da nastopajo pod svojimi pogoji na turnirjih, ki jih mednarodna zveza ni priznala, s čimer so tvegale razvoj lastnih karieri.

Prva serija turnirjev, na katerih so igrale, je bila Virginia Slims. Postala je nastavek za kasnejši WTA. Govornica deveterice igralk, ameriška legenda Billie Jean King, je odločitev o sprejetju v hišo slavnih označila kot dobrodošlo.

"To je ena največjih časti, ki nas je lahko doletela. Vse smo navdušene, sploh po vsem, kar smo morale pretrpeti. Vedele smo, čemu se odrekamo in da tvegamo nadaljnje kariere. A želele smo ustvariti nekaj novega, boljšega," je ob prvem sprejetju skupine igralk dejala 77-letna Američanka. Po njej je po novem poimenovan tudi nekdanji pokal Fed.

Med originalno deveterico so bile Američanke Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Julie Heldman, Billie Jean King, Kristy Pigeon, Nancy Richey in Valerie Ziegenfuss ter Avstralki Judy Tegart Dalton in Kerry Melville Reid.

V hišo slavnih je bil sprejet tudi inovativni ameriški trener Dennis Van der Meer, ki je umrl leta 2019. Poklonila se mu je tudi Kingova, ki ga je označila kot "sijajen teniški um, ki je bil zaslužen za razvoj našega športa."