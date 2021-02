Čez dobra dva tedna se bo pisala zgodovina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem obdobju lahko v tenisu pogosto vidimo nove rekorde. In čez dobra dva tedna dni bomo lahko videli še en mejnik, katerega bo spisal Novak Đoković. Postal bo namreč teniški igralec, ki je največ tednov uvrščen na prvo mesto svetovne lestvice. In kakšna je lestvica najboljših deset?

V zadnjih letih lahko gledamo prevlado veliko trojice (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer op. p.). Prav ti igralci v zadnjem času s svojimi rekordi pišejo zgodovino svetovnega tenisa. Novak Đoković bo 12. marca postal teniški igralec, ki je največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP. V rubriki TOP 10 se bomo ozrli v zgodovino in pogledali prvih deset igralcev, ki so bili najdlje časa številka ena svetovnega tenisa.

Med njimi je tudi že omenjena trojica, ki še vedno kraljuje na teniških igriščih. Že nekaj časa napovedujejo, da jih bodo s prestola zrinili mlajši igralci, a za zdaj še ni videti. To je pred slabim na OP Avstralije dokazal Novak Đoković, ki je še devetič osvojil OP Avstralije. S tem si je zagotovil, da bo 12. marca postal igralec z največ tedni na prvem mestu.

Roger Federer Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer - 310 tednov

O Rogerju Federerju ne gre izgubljati besed. Švicar pri svojih 39 letih še vedno blesti. V zadnjem obdobju so ga pestile poškodbe, a ga bomo kmalu spet lahko spremljali na teniških igriščih. Baselčan je na prvem mestu lestvice ATP preživel 310 tednov. Poleg tega ima v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam, skupno pa ima kar 103 turnirske lovorike.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

Novak Đoković – 309 tednov

Na drugem mestu je Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. Srbski zvezdnik se je zadnji konec tedna veselil devete zmage na OP Avstralije in skupno že 18. zmage na turnirjih za grand slam. Skupno je Beograjčan zmagal 82 turnirjev na najvišji ravni. Že zdaj pa je jasno, da bo Nole 12. marca prehitel Federerja in postavil nov mejnik svetovnega tenisa. Nole bo takrat že 311. teden na prvem mestu, kar je nadlje v odprti eri tenisa.

Pete Sampras Foto: Reuters

Pete Sampras – 286 tednov

Na tretjem mestu je Pete Sampras, legendarni ameriški teniški igralec, ki se je uradno športno upokojil leta 2003. Zadnji dvoboj je odigral septembra leta 2002. Na prvem mestu lestvice najboljših teniških igralcev je preživel 286 tednov. Sampras je v svoji karieri zmagal na 14 turnirjev za grand slam, skupno pa je zmagal 64 turnirjev.

Ivan Lendl Foto: Guliverimage/Getty Images

Ivan Lendl - 270 tednov

Četrto mesto na večni lestvici drži Ivan Lendl, nekdanji češkoslovaški teniški igralec, od leta 1992 pa je državljan ZDA. Lendl se je zmage na turnirjih za grand slam veselil osemkrat, prvič pa se je na sam vrh svetovne lestvice zavihtel 28. februarja leta 1983. Skupno pa je na vrhu preživel 270 tednov. V svojo vitrino je danes 60-letni Lendl postavil kar 94 turnirskih lovorik.

Jimmy Connors Foto: Guliverimage/Getty Images

Jimmy Connors – 286 tednov

Le dva tedna manj kot Ivan Lendl, je na prvem mestu lestvice ATP preživel Američan Jimmy Connors. Ta je na prvem mestu preživel 286 tednov, prvič se je na sam vrh povzpel davnega leta 1974. Danes 68-letni Connors je v svoji 28-letni teniški karieri osvojil neverjetnih 109 lovorik, kar je največ do zdaj. Na turnirjih za grand slam je zmagal osemkrat. Daleč največ turnirskih zmag je osvojil v dvorani, na tako imenovanem tepihu (49).

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

Rafael Nadal – 209 tednov

Na šestem mestu lestvice desetih najboljših je Rafael Nadal, tretji in tudi zadnji še aktiven igralec na tej lestvici. Kralj peska, kot ga tudi imenujejo, je na prvem mestu preživel 209 tednov. Španec si Rogerjem Federerjem v zmagah na turnirjih za grand slam deli prvo mesto (20). Rafa je od tega trinajst zmag dosegel na OP Francije. Skupno je dosegel 86 turnirskih lovorik, kar 60 jih je dosegel na rdečem pesku.

John McEnroe Foto: YouTube

John McEnroe – 170 tednov

Sedmo mesto drži legendarni John McEnroe, ki je prva številka ena postal 3. marca, leta 1980, nazadnje pa je bil na prvem mestu 26. avgusta, leta 1985. Skupno je bil številka ena 170 tednov. McEnroe, ki je bil znan kot igralec z dolgim jezikom, je v svoji karieri zmagal na 77 turnirjih, od tega jih je osem dobil na turnirjih za grand slam.

Bjorn Borg

Bjorn Borg – 109 tednov

S 109 tedni je na osmem mestu lestvice Bjorn Borg. Šved, ki je v svoji karieri osvojil 11 lovorik za grand slam, je skupno dosegel 66 turnirjev. Njegove številke bi lahko bile višje, če ne bi (pre)kmalu končal svoje športne poti. Pozneje se je sicer vrnil v teniško karavano, a je bil le še bleda senca tistega, kar je pokazal v najboljših časih.

Andre Agassi Foto: Gulliver/Getty Images

Andre Agassi – 101 teden

Na deveto mesto te lestvice je uvrščen Andre Agassi. Nekdanji teniški igralec je na prvem mestu preživel 101 teden in se lahko pohvali s 60 turnirskimi lovorikami. Na turnirjih za grand slam je zmagal osemkrat. Najbolj uspešen je bila na OP Avstralije, kjer je zmagal štirikrat. Dvakrat je zmagal na OP ZDA, po enkrat je dobil OP Francije in Wimbledon. Prvič je bil številka ena svetovnega tenisa leta 1995.

Lleyton Hewitt Foto: Guliverimage/Getty Images

Lleyton Hewitt – 80 tednov

Lestvico najboljših desetih igralcev zaključuje Lleyton Hewitt. Avstralec je na prvem mestu preživel okroglih 80 tednov. Hewitt je v primerjavi z drugimi zmagal le na dveh turnirjih za grand slam (OP ZDA 2001, Wimbledon 2002). V svoji 20-letni karieri je skupaj zbral 30 turnirskih zmag, prvič pa se je na vrh lestvice ATP povzpel leta 2001.