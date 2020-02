Clijstersova se je vrnila po sedmih letih, Hercogova se je poslovila

Kim Clijsters, nekdanja prva igralka sveta, se je po debelih sedmih letih vrnila iz pokoja in zaigrala na turnirju v Dubaju. Nasproti ji je stala nekdanja prva igralka sveta Garbine Muguruza, ki je brez težav dobila prvi niz (6:2). Ko je Španka v drugem povedla s 3:0, je kazalo, da bo Belgijko zlahka odpravila, a se je 36-letnica vrnila v igro, povedla s 5:4, na koncu pa po tie-breaku (6:8) izgubila.

Clijstersova je, predvsem v drugem nizu, navdušila občinstvo in si prislužila stoječe ovacije.

