Nestrpno jo že čakajo, eni pa bi jo raje videli doma

Čeprav Belgijka komaj čaka, da igra prvi dvoboj, so nekateri, ki bi raje videli, da bi ostala doma. "Moj sin Jack si želi, da izgubim v prvem krogu in se čim prej vrnem domov. Ni vajen, da smo ločeni," je na tiskovni konferenci v Dubaju v šali povedala Kim, ki se na teniška igrišča vrača po sedmih letih. Nazadnje je igrala leta 2012 na OP ZDA.

Kim Clijsters bo v ponedeljek igrala proti Španki Garbine Muguruza. Foto: Gulliver/Getty Images

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam ima sicer doma vseeno veliko podporo. Med drugim je 36-letna teniška igralka razkrila, kaj je bil vzrok, da se je odločila, da se spet vrne. "Imela sem občutek, da bi se lahko vrnila. Ta želja je izginila, ko sem bila doma s tremi otroki, a se je potem spet vrnila in bila vse močnejša."

"Govorila sem s svojim možem, ki mi je dejal: 'Nehaj se obremenjevati glede tega, ali se vračaš. Raje si reci, zakaj ne.' Imel je prav. Res, zakaj ne?" je dejala Kim, ki je sicer tudi mati treh otrok.

Sprva je imela načrt, da se bo na igrišča vrnila že na OP Avstralije, a ji je to preprečila poškodba. V ponedeljek bo igrala na turnirju v Dubaju, kjer je dobila posebno povabilo organizatorja. Njena nasprotnica bo Garbine Muguruza, finalistka letošnjega OP Avstralije.

"Uživala sem vse od takrat, ko sem se odločila, da se vrnem. Bili so vzponi in padci, ampak s 36 leti vem, kako je šlo vse skupaj v karieri. Vprašanje je, kako se psihološko spopadete z vsem skupaj in kako se odzovete v takšnih situacijah," je še povedala Cljistersova, ki ima v svoji vitrini skupno 41 lovorik.

Kim Clijsters, returning to the tour after nearly 7 years at age 36, is in Dubai getting ready for next week https://t.co/NiiUOSKKC0