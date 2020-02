Trener nekdanje prve igralke sveta: Nisem noben diktator

Teniški ljubitelji tenisa so v težkem pričakovanju, da se na teniška igrišča vrne Kim Clijsters, nekdanja prva igralka sveta. Belgijska teniška igralka se na teniška igrišča vrača že drugič. Prvič je to naredila v velikem slogu, ji bo uspelo tudi v drugo? O njunem sodelovanju je spregovoril tudi njen današnji trener Fred Hemmes.

Po sedmih letih materinstva se vrača

Danes 36-letna Kim Clijsters je lani septembra presenetila z novico, da se še drugič vrača na teniška igrišča. Nekdanja prva igralka sveta je s to novico v teniških hodnikih dvignila kar nekaj prahu. "V teh sedmih letih sem se povsem posvetila materinstvu. In to imam rada, resnično. Toda rada sem tudi poklicna teniška igralka. Pošteno povedano, pogrešala sem ta znani občutek," je lani zapisala na družabna omrežja.

Foto: Guliver/Getty Images

"To ni več Kim iz preteklosti"

Trenersko vlogo je pri Clijstersovi prevzel Nizozemec Fred Hemmes, ki pravi da sta se z njegovo varovanko dobro ujela. Sam vidi, da njegova varovanka napreduje iz dneva v dan in čuti, da ji lahko pomaga. Najprej je pomislil, kako za vraga lahko pomaga nekomu, ki ima toliko izkušenj. Zdaj vidi, da ji lahko pomaga in da je med njima prava kemija.

"Imava zelo odprto komunikacijo. Nisem noben diktator in prav tako to ni več Kim iz preteklosti, ampak je danes ženska, ki ima tri otroke. Težko je oceniti, kaj lahko doseže, ampak napreduje iz dneva v dan in ima miselnost zmagovalke. Iščemo tistih nekaj odstotkov, kjer še lahko napreduje," je za HLN povedal Hemmes, ki je bil nekdaj uvrščen med najboljših dvesto igralcev na svetu.

Foto: Guliver/Getty Images

Kim Clijsters se je umaknila že med letoma 2007 in 2009 in se na to vrnila v velikem slogu. Skupaj je slavila 41 turnirskih zmag posamezno in 11 med dvojicami, od tega na grand slamih posamično trikrat na odprtem prvenstvu ZDA (2005, 2009, 2010) ter v Avstraliji (2011), dvakrat pa je bila prva še v dvojicah.

Danes mama treh otrok bi se morala vrniti že na OP Avstralije, a je njeno vrnitev preprečila poškodba kolena. Po zadnjih informacijah naj bi prihodnji teden igrala na turnirju v Dubaju, kjer je dobila povabilo organizatorjev.