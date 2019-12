"Še malo, pa se bom vrnila" #video

Šestintridesetletna štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki se je prvič športno upokojila leta 2007, nato pa še enkrat leta 2011, je sporočila, da ji bolečine v kolenu preprečujejo pripravo na začetek sezone, zato je vrnitev zamaknila za nekaj časa. "Še malo, pa se bom vrnila," je zapisala na Twitterju.

Clijstersova je kariero dvakrat prekinila zaradi nosečnosti. Zdaj ima tri otroke, zadnji se je rodil leta 2016, zato se želi znova preizkusiti v poklicnem športu.

Belgijka, ki je bila leta 2003 prvič številka ena svetovnega tenisa, nato pa znova leta 2011 po prvi vrnitvi v športne arene, je zmagala na 41 turnirjih WTA. Trikrat je bila najboljša na US Opnu (2005, 2009, 2010), enkrat pa v Avstraliji (2011).

