Kakšna bo njegova usoda?

Rafaela Nadala že dolgo ni bilo na spregled, potem ko odpoveduje turnir za turnirjem. Nazadnje smo ga videli igrati januarja na turnirju v Brisbanu, nato pa je kot po tekočem traku odpovedoval svoje nastope. Za zdaj sicer dobro kaže, da bi Majorčan zaigral na turnirju v Barceloni, ki se začne prihodnji teden.

Vseeno pa se Andy Roddick, nekdaj prvi igralec sveta, boji, da se konec kariere Španca ne bo odvijal tako, kot bi sam hotel. Rafa je pred časom že izjavil, da bi bila letošnja sezona lahko zadnja v njegovi športni karieri.

Andy Roddick Rafi želi, da bi se poslovil na Roland Garrosu. Foto: Guliverimage

Američan meni, da Nadalu ni treba biti zdrav 52 tednov, ampak le dva meseca in takrat da vse od sebe. "Imam upanje, da bo ozdravel. Ni treba, da je zdrav 52 tednov, ampak dva meseca. V smislu, da da vse od sebe, vzame protibolečinske tablete in še enkrat naredi to. Vedno sem verjel, da bo imel nekakšno različico slovesa na Roland Garrosu. Morda ne z lovoriko, ampak na primer z zmago v tretjem krogu po štirih težkih nizih, vsi se tresejo … Res mu želim nekaj takšnega," je v svojem podkastu "Served with Andy Roddick" povedal Roddick, ki se boji, da se Rafi ne bo zgodil scenarij Rogerja Federerja.

"Roger Federer se je poslovil na Laverjevem pokalu. Čeprav tega ni govoril naglas, verjamem, da se je želel posloviti v Wimbledonu ali na OP ZDA. Želel si je igrati tam. Želel se je tam posloviti, a se je vse zgodilo v treh dneh. Bližamo se temu, da nekaj realnega lahko to postane za Rafo."

Rafael Nadal bi lahko prihodnji teden igral na turnirju v Barceloni. Foto: Guliverimage

Kje ima Nadal v igri največ težav?

Pred časom je nekaj več o stanju Nadala povedal njegov stric in nekdanji dolgoletni trener Toni Nadal. Za Efe je razkril, kje je v Nadalovi igri trenutno največja težava.

"Predvsem pri serviranju, saj ko trenira, z drugimi stvarmi nima težav," a je ob tem poudaril, da bo moral odigrati kakšen turnir, če bo želel dobro igrati na OP Francije, turnirju za grand slam, kjer je slavil že 14-krat. "Ali greš stoodstotno ali pa je bolje, da ne igraš. Moraš pa igrati kakšen turnir prej, če želiš dobro igrati na Rolandu Garrosu."

