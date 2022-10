Kako je bilo trenirati Federerja? Marsikdo bi težko verjel tem besedam.

Ivan Ljubičić je bil eden tistih trenerjev Rogerja Federerja, ki je bil ob njem do zadnjega dne njegove športne kariere. Hrvat, ki je bil tudi sam nekdaj zelo dober teniški igralec, je razkril, kako je bilo trenirati tako vrhunskega igralca.

"Želel je slišati tisto, kar si dejansko mislil"

"Pravzaprav je bilo neverjetno preprosto. Roger Federer je bil zelo odprt za dialog in pustil ti je, da mu poveš, kar si želel. Ni hotel, da bi mu govoril tisto, kar je želel slišati. Hotel je slišati tisto, kar si dejansko mislil. Glede tega mi nikoli ni bilo težko in bila je izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil. Bili so trenutki, ko ni bilo kaj povedati. Vse je bilo namreč popolno," je za The Tennis Podcast povedal 43-letni Hrvat.

Ivan Ljubičić ne bo nikoli pozabil te trenerske izkušnje. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zavedali so se, da bo težko

Seveda so bili tudi težki trenutki, sploh takrat, ko ga je pestila poškodba kolena. Ta je bila tudi razlog, da je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam lopar postavil v kot. "Ko je moral še tretjič na operacijo kolena, smo vedeli, da bo okrevanje dolgo in da ni nobenega zagotovila."

"Težko je bilo priznati, da je nemogoče nadaljevati. Ne morem govoriti v njegovem imenu, ampak mislim, da je pripravljen na tisto, kar prihaja. Srečo sem imel, da sem lahko od blizu spremljal enega najboljših športnikov vseh časov," je še povedal Ljubičić.

Delal je tudi neumnosti

Da je bil vedno dostopen in spoštljiv, so povedali številni njegovi nasprotniki. Ne samo to, znal je tudi kakšno ušpičiti. "Če bi ga srečali v slačilnici ali kje drugje zunaj igrišča in ne bi vedeli, kdo je, se vam ne bi niti sanjalo, da je eden najboljših športnikov. Včasih se je obnašal kot otrok in delal neumnosti," je pred časom razkril Tomaš Berdych, prav tako že nekdanji teniški igralec.

Roger Federer se je poslovil na Laverjevem pokalu, kjer je bilo zelo čustveno. Zlomil se je tudi Rafael Nadal, njegov večni rival in dober prijatelj. Foto: Guliverimage

Na igrišču in za mikrofonom

Vseeno se švicarski teniški virtuoz z igrišč ne poslavlja povsem, saj si želi v prihodnje igrati ne ekshibicijskih turnirjih. Meni, da lahko še vedno napolni teniške tribune. Ima tudi že ideje, kaj bi lahko delal v prihodnje.

"Nikoli si nisem mislil, da bom rekel kaj takšnega, toda pred šestimi meseci sem pomislil: 'Morda bom nekoč komentiral tenis, kdo ve?' Čeprav sem vedno govoril, da tega ne bom nikoli počel. A komentirati določene dvoboje v Wimbledonu …"