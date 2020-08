Kaja Juvan si bo zagotovo zapomnila nocojšnji dvoboj

Juvanova in Usue Maitana Arconada, ta je trenutno uvrščena na 140. mestu svetovne lestvice, se do zdaj še nista pomerili. "Ne poznam je preveč dobro. Gledala sem jo nekajkrat, nikoli pa z njo nisem igrala. Tudi njene igre nisem opazovala. Tukaj smo, da se prilagodimo, tudi lestvice niso realne. Na tekmo bom šla kot na vsako. Z ekipo bomo pripravili taktiko, preostalo pa je odvisno od izvedbe. Verjamem, da mi lahko uspe," je optimistična Ljubljančanka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Še en poskus za 24. lovoriko za grand slam

Vse oči bodo usmerjene v Sereno Williams, tretjo nosilko turnirja, ki bo lovila svojo 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. To lovi že nekaj časa, a je bila do zdaj neuspešna. Po koronakrizi je odigrala dva turnirja, na zadnjem Western & Southern Open se je prebila do osmine finala, kar je bilo pod njenimi pričakovanji. Njena prva nasprotnica na OP ZDA bo Kristie Ahni iz ZDA. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivo bo spremljati tudi povratnico na teniška igrišča Kim Clijsters, ki se je pri 37 letih vrnila na teniška igrišča. Clijstersova je dobila posebno povabilo organizatorjev.