Edina slovenska predstavnica na grand slamu v New Yorku bo Kaja Juvan. V pogovoru za Tenis Slovenija (TS) je 19-letnica razkrila, kako potekajo priprave na odprto prvenstvo ZDA ter kakšna je nova teniška resničnost v mehurčku OP ZDA. Iz njega igralci in igralke ne smejo, saj v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija.

Kako stroga so pravila v New Yorku, je Juvanova spoznala, ko si je ogledala polfinalni obračun med Viktorijo Azarenka in Johanno Konto. Na tribuni so 19-letnico in njenega trenerja Robija Cokana opozorili, da sedita preblizu skupaj, zaradi česar sta se morala malce oddaljiti.

Ni stikov, ni objemanja

Nova resničnost je pač del letošnjega tenisa. "Druženje je omejeno, ni stikov, ni objemanja. Najbolj pogosti so pozdravi s komolci. Nekaterim igralkam je težje, drugim manj, veliko pa jih sploh ni prišlo v ZDA. Vsi se skušamo kar najbolje prilagoditi na razmere," je dejala Juvanova v pogovoru za slovensko teniško zvezo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Test vsak četrti dan

Takoj po prihodu je opravila test na novi koronavirus. "Testirali smo se takoj ob prihodu, potem greš v karanteno, dokler ne dobiš rezultata. Ko izveš, da si negativen, čez 48 ur ponoviš test in potem te testirajo vsak četrti dan," je dejala 19-letnica.

"Iz mehurčka ne smemo, saj bi bili sicer diskvalificirani. Ne smemo niti iz hotela peš do igrišča, ampak imamo prevoz v klub in nazaj. Zaželeno je, da ne zapuščamo sob. Omejeno je tudi število ljudi v posamičnih prostorih. V fitnes denimo nisem mogla, ker je bilo tam že preveč ljudi. Povsod moramo imeti maske," je še dodala o omejitvah na OP ZDA.

Manjkajo gledalci, ki tenisu dajejo čar

Največjo razliko mlada slovenska igralka opaža pri gledalcih. "Na tekmah je drugače, saj manjka vzdušje, ki ga ustvarijo gledalci, to pač daje čar tenisu. Pri tem je spet odvisno od vsakega posameznika, kako se s tem spopade," je dejala.

Na turnir je po lastnih besedah dobro fizično pripravljena, prilagaja pa se na hitro podlago, saj je pred tem po nadaljevanju sezone igrala na peščeni podlagi. Vseeno pravi, da se na zelo hitri trdi podlagi v New Yorku vsak dan bolje počuti.

Foto: Gulliver/Getty Images

To bo skušala dokazati v prvem krogu, ko ji bo nasproti stala Američanka Usue Maitana Arconada. Z 21-letnico, sicer 128. igralko sveta, doslej Juvanova še ni igrala.

"Ne poznam je preveč dobro. Gledala sem jo nekajkrat, nikoli pa z njo nisem igrala. Tudi njene igre nisem opazovala. Tukaj smo, da se prilagodimo, tudi lestvice niso realne. V tekmo bom šla kot v vsako. Z ekipo bomo naredili taktiko, preostalo pa je odvisno od izvedbe. Verjamem, da mi lahko uspe," je optimistična Ljubljančanka.

Prvi krog jo čaka predvidoma v ponedeljek okoli 20. ure.