Kaj si Novak Đoković misli o izbruhu Serene Williams?

V sobotnem ženskem finalu OP ZDA se je na igrišču odvijala prava drama, potem ko se je legendarna Serena Williams sprla z glavnim sodnikom Carlosom Ramosom. Portugalski sodnik jo je najprej opozoril, ko je s tribun dobivala navodila svojega trenerja (ta je pozneje to tudi priznal). Nato je dobila drugo opozorilo, ker se je znesla nad svojim loparjem in ji po pravilih odvzel točko … To je Američanko tako razjezilo, da je od sodnika zahtevala opravičilo ter ga označila za lažnivca in kradljivca. Po tistem ji je Ramos dal še tretjo opozorilo in posledično vzel igro.

"Prisotnih je bilo veliko čustev. Jokala je Serena kot tudi Naomi Osaka. Res je bila težka situacija." Foto: Guliver/Getty Images

Razumeti moramo tudi sodnika

Po zmagi so na novinarski konferenci Novaka Đokovića vprašali za mnenje. Ta je bil v svojih izjavah previden. "Veste, rad imam Sereno in zares mi je žal zaradi nje, ampak težko je bilo tudi glavnemu sodniku, ki se je moral spoprijeti s takšno situacijo. Razumeti moram tudi njega. Vsi so bili v nehvaležnem položaju. Prisotnih je bilo veliko čustev. Jokala je Serena kot tudi Naomi Osaka. Res je bila težka situacija," je povedal 14-kratni zmagovalec turnirja za grand slam.

Japonka si je po mnenju Đokovića zaslužila zmago Naomi Osaka je osvojila OP ZDA, turnir za grand slam. Foto: Guliver/Getty Images

Đoković je med drugim menil, da glavnemu sodniku ni bilo treba Serene spraviti do tega, sploh v finalu turnirja za grand slam. "To je spremenilo tok dvoboja. Po mojem mnenju to ni bilo potrebno. Vsi imamo čustva, še posebno takrat, ko se boriš za zmago na turnirju za grand slam. Serena ve, da jo imam rad, pri svojih letih še vedno vztraja pri tenisu in to me navdihuje. Ne samo mene, ampak tudi druge," je še povedal Novak, ki je med drugim poudaril, da si je mlada Japonka na koncu zaslužila zmago.