Williamsova bo zaradi nešportnih izpadov segla v denarnico

Ameriška teniška zveza je danes ameriško teniško igralko Sereno Williams kaznovala s plačilom denarne kazni v skupni višini 17.000 ameriških dolarjev zaradi njenih izpadov v finalu turnirja za grand slam v New Yorku.

V finalu odprtega prvenstva ZDA je za senzacijo poskrbela 20-letna japonska igralka Naomi Osaka, ki je s 6:2 in 6:4 v svojem prvem velikem finalu na turnirjih za grand slam za svoj premierni naslov gladko, brez izgubljenega niza, premagala šestnajst let starejšo ameriško zvezdnico Sereno Williams, 23-kratno zmagovalko turnirjev za veliki slam med posameznicami.

Bolj kot senzacionalna zmaga mlade Japonke je v teniškem svetu in javnosti nasploh odmevalo nešportno obnašanje Williamsove, ki je v drugem nizu izgubila živce ter ji je portugalski sodnik Carlos Ramos podelil kar tri opomine, najprej zaradi nedovoljene pomoči trenerja, nato, ker je po izgubljeni igri na svoj servis in v navalu besa zlomila lopar, nazadnje pa še zaradi besednega izpada, ko je sodnika označila za tata in lažnivca.

Zaradi prvega opomina je prejela kazen v višini 4000 dolarjev, namerno uničenje loparja jo bo stalo 3000 dolarjev, verbalni izpad nad sodnikom pa jo bo udaril s kaznijo v višini 10.000 dolarjev.

Denarna kazen Williamsove ne bo pretirano prizadela. Nova zmagovalka turnirja v New Yorku Naomi Osaka je za nagrado prejela ček v višini 3,8 milijona ameriških dolarjev, poraženka v finalu Williamsova pa si je priborila ček v višini 1,85 milijona dolarjev.

