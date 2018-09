Američana slavila med moškimi dvojicami

Ameriška teniška igralca Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci moških dvojic. V finalu sta premagala poljsko-brazilski par Lukasz Kubot/Marcelo Melo s 6:3 in 6:1.

Bryan in Sock sta postala prva teniška igralca po 15 letih, ki sta v eni sezoni zmagala US Open in Wimbledon med moškimi pari. Leta 2003 je to uspelo Švedu Jonasu Bjorkmanu in Avstralcu Toddu Woodbridgeu.

Bryan je med dvojicami na turnirjih za grand slam osvojil 18. končno zmago.