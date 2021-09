Je spet vsega kriv Novak Đoković?

Prvič je na Cicipasove dolge odmore na turnirju v Cincinnatiju opozoril Aleksander Zverev. Nemca je motilo, da je Grk s seboj v slačilnico vzel tudi telefon. Na OP ZDA pa se je pritoževal Andy Murray. Škot je po dvoboju dejal, da Cicipas nima več nobenega spoštovanja, saj si je med dvobojem vzel dva dolga odmora.

Maria Sakkari se je postavila v bran svojemu rojaku. Foto: Guliverimage/Getty Images

Trenutno tretji igralec sveta je prepričan, da ni kršil nobenega pravila. Zagovarjala ga je tudi njegova rojakinja Maria Sakkari, ki je dejala, da je "zelo hiter na igrišču, pri drugih stvareh pa zelo počasen".

Na njegovo stran se je odločno postavil tudi Patrick Mouratoglou, ki je del trenerske ekipe grškega igralca. Francoz je dejal, da si je Stefanos odmor vzel, da bi se umiril. Sam meni, da si v večini primerov igralci vzamejo premor za stranišče predvsem zato, da se resetirajo in znova osredotočijo.

Stefanos Cicipas in Patrick Mouratoglou Foto: Guliverimage

"To se je naučil, preizkusil in ugotovil, da deluje"

"Nesmiselno je misliti, da bi igralec to storil samo zato, da bi zmotil ritem nasprotnika. Ko si je proti Murrayju vzel premor, je ravno dobil niz. Zakaj bi torej poskušal prekiniti ritem?" se sprašuje Mouratoglou. Ob tem je povedal, da se je Cicipas to naučil od Novaka Đokovića. Srb je to naredil v finalu OP Francije.

"Izgubil je finale na OP Francije, potem ko je vodil že z 2:0 v nizih. Đoković je vzel odmor, se vrnil in sledil je povsem drugačen dvoboj. Iz tega se je nekaj naučil. Ni spoznal, da mu je Novak podrl ritem. Spoznal je, da si je Đoković v slačilnici vzel čas zase, se resetiral in se vrnil povsem drugačen. To se je naučil, preizkusil in ugotovil, da deluje. Zato to tudi počne še naprej," je še za Tennis Majors povedal Mouratoglou, ki med drugim skrbi za ameriško teniško igralko Sereno Williams.

Poslovil se je v tretjem krogu, Nole melje naprej Stefanos Cicipas se je že poslovil od tekmovanja. Foto: Guliverimage

Najboljši grški igralec se je poslovil v tretjem krogu turnirja. Zanj je bil usoden šele 18-letni španski igralec Carlos Alcaraz, ki se je že uvrstil v četrtfinale prestižnega turnirja v New Yorku. V četrtfinale pa se je brez težav uvrstil tudi Novak Đoković, ki lovi rekordno, 21. lovoriko na turnirjih za grand slam. V primeru zmage bi po 52 letih postal prvi igralec, ki bi dobil vse turnirje za grand slam v enem letu.