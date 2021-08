Slaba volja: Nikoli v življenju si nisem vzel toliko časa za stranišče #video

Iz stranišča se je vrnil šele po desetih minutah

Andy Murray in Stefanos Cicipas sta v noči na torek prikazala pravi teniški triler. Ta se je zavlekel v pet nizov, a pri Grku tudi tokrat ni šlo brez domnevne "umazane taktike", potem ko si je v petem nizu vzel izjemno dolg premor za odhod na stranišče. "To je jeb.. šala, vsak jeb… teden," je bruhalo iz Murrayja, ko je po porazu pakiral svojo teniško torbo.

Tudi razprava po teniškem maratonu, ta je trajal 4 ure in 49 minut, ni potekala o kakovosti tenisa, o Murrayjevi vrnitvi po operaciji kolka, … Ne, namesto tega je bilo govora o premoru Grka v petem nizu. Cicipas se je iz stranišča na igrišče vrnil šele po desetih minutah, Murray pa je bil ves ta čas vidno razburjen. "Nikoli v življenju si nisem vzel toliko časa za stranišče" je 34-letni teniški igralec razlagal sodniku Gerryju Armstrongu, ki je sedel ob igrišču.

Andy Murray je bil zaradi potez Grka precej jezen. Foto: Guliverimage

Nima več spoštovanja: Razočaran sem, ker je to vplivalo na izid dvoboja

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam ni mogel skrivati razočaranja po tekmi, kot tudi na novinarski konferenci. Andy je dejal, da se je že pred dvobojem pogovarjal z ekipo, da bo naredil nekaj takšnega, če ne bo šlo po njegovih načrtih.

Na tribunah je bila tudi žena Andyja Murrayja. Foto: Guliverimage "Težava je v tem, da to fizično vpliva na vas. Ko igrate tako brutalen dvoboj in ga prekinete za sedem ali osem minut, se ohladite. Lahko se do neke mere psihološko pripravite, ampak dejstvo je, da to na vas fizično vpliva, potem ko imate med dvobojem tako dolge prekinitve."

"Razočaran sem, ker je to vplivalo na izid dvoboja. Ne rečem, da bi zmagal, gotovo pa je vplivalo na tisto, kar se je dogajalo po premorih. Zelo ga cenim. Mislim, da je izjemen igralec in da ima odlično igro. Ampak zaradi teh stvari, sem izgubil spoštovanje do njega."

Kljub vsemu je treba povedati, da Stefanos Cicipas ni kršil nobenega pravila, zato mu glede tega kdorkoli težko kaj očita. Murray je ob tem dodal, da takšne stvari niso dobro za televizijo, za šport in gledalce. In tudi njemu se zdi škoda, da namesto, da bi govorili o vrhunskem tenisu, debata poteka o predolgih premorih za stranišče. "To nima smisla, mislim, da to ni prav," je še dejal Murray.

Dejstvo je, da Stefanos Cicipas ni kršil nobenih pravil. Foto: Guliverimage

Cicipas: To pravzaprav ni moja stvar

Tej temu se ni mogel izogniti niti Stefanos Cicipas, ki je dejal, da če mu ima Murray kaj za povedati, bi moral govoriti z njim. Da bi lahko sploh razumel, kaj je bilo narobe.

"Mislim, da nisem kršil nobenih pravil in da sem igral po pravilih. Ne, vem kako se počuti moj nasprotnik, ko igram tekmo. To pravzaprav ni moja stvar. Dokler igram po pravilih ATP, je vse v redu. Nič nimam proti njemu, prav nič," je povedal 23-letni grški igralec.

Trdi, da nikoli v karieri ni storil česa takšnega

Nekaj podobnega se je zgodilo prejšnji teden v polfinalu turnirja v Cincinnatiju. Takrat je Cicipas igral proti Aleksandru Zverevu. Nemec mu je takrat očital, da si medtem dopisuje s svojim očetom, kar je Cicipas na novinarski konferenci odločno zanikal.

"Nikoli v karieri nisem naredila česa takšnega. Ne vem, kakšno domišljijo potrebuješ, da prideš do česa takšnega. Tega sploh ne jemljem resno, saj se mi zdi naravnost smešno, da nekdo razmišlja o temu," je še povedal tretji igralec sveta.