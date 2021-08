Že prvi dan OP ZDA se obeta teniška poslastica

Pravzaprav gre za dvoboj dveh generacij. Za Britanca in Grka je to prvi medsebojni dvoboj. Murray je leta 2012 že zmagal na prestižnem turnirju, medtem ko se je 23-letni Cicipas v New Yorku najdlje prebil do tretjega kroga.

Zahtevnega nasprotnika je dobil tudi Daniil Medvedjev, drugi nosilec turnirja. Njegov nasprotnik bo izkušeni Francoz Richard Gasquet. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja in si razdelila vsak po eno zmago.

To leto v moški konkurenci nimamo slovenskih predstavnikov, potem ko je naš Aljaž Bedene odpovedal nastop.

OP ZDA, 1. krog

Zanimivejši dvoboji:

Andy Murray (VBr, 3) – Stefanos Cicipas (Grč, 3)

Daniil Medvedjev (Rus, 2) – Richard Gasquet (Fra)

Roberto Bautista Agut (Špa, 18) – Nick Kyrgios (Avs)

Jo-Wilfired Tsonga (Fra) - Casper Ruud (Nor, 8)