Po Juvanovi je na US Opnu navdušila še Zidanškova

Prvi niz je Kaja Juvan dobila ekspresno. Tekmica je le izenačila na 1:1, nato pa ji je Slovenka dvakrat vzela servis, dobila vse svoje in zmagala s 6:1. Nekoliko bolj izenačen je bil drugi niz, v katerem je tudi Juvanova dvakrat izgubila servis, kar pa ni bilo usodno. Slovenka je precej boljše servirala, dosegla tri ase, tekmica nobenega, in še 12 winnerjev.

Brez napak je odigrala na mreži, kamor je prišla sedemkrat in bila pri zaključku vselej uspešna. Skupno je 106. igralka sveta dosegla 59 točk, Britanka le 39.

Naslednja tekmica 20-letne Ljubljančanke bo 26. nosilka Američanka Danielle Collins.

Za Tamaro Zidanšek, ki je naredila precej manj neizsiljenih napak kot tekmica, je to prva zmaga v tretjem medsebojnem srečanju nad 26-letno Američanko, rojeno v Zadru, sicer 85. igralko sveta.

Tamara Zidanšek je uspešno preskočila prvo oviro.

V drugem krogu se bo Zidanškova pomerila z drugo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka. Če jo bo uspela presenetiti in če bo napredovala tudi Juvanova, bo v tretjem krogu prišlo do slovenskega obračuna.

Drugi tekmovalni dan v New Yorku dvoboj čaka še Polono Hercog, čaka jo deseta nosilka Čehinja Petra Kvitova. Tekmovalki sta se v prvem krogu New Yorka merili že leta 2012, v dveh nizih je bila boljša dvakratna zmagovalka Wimbledona.

Med prvimi na turnirju je na igrišče stopila Romunka Simona Halep, nekdanja prva igralka sveta, ki se je uspešno vrnila po poškodbi, 12. nosilka je bila s 6:4 in 7:6 (3) boljša od Italijanke Camile Giorgi. Zmagovalka Pariza 2018 in Wimbledona 2019 je letos zaradi poškodbe stegenske mišice izpustila oba omenjena turnirja.

V drugi krog se je uvrstila tudi branilka naslova Naomi Osaka iz Japonske. Tretja igralka turnirja je gladko izločila Čehinjo Marie Bouzkovo s 6:4 in 6:1.

This is the feel-good content we NEED.@naomiosaka shared an Olympic pin with a young fan after her win tonight. 🥰pic.twitter.com/VBLBaBRqJD