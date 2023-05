Italijanka si je priigrala prvi WTA naslov

Italijanka Lucia Bronzetti je zmagovalka teniškega turnirja v Rabatu. V finalu je bila po dveh urah in 48 minutah boljša od Avstrijke Julije Grabher s 6:4, 5:7 in 7:5. Štiriindvajsetletna Italijanka, ki je bila pred turnirjem 102. igralka na svetu (v ponedeljek se ji obeta uvrstitev okoli 65. mesta), je v drugem finalu WTA prišla do prvega naslova v karieri. Pred tem je julija lani igrala v finalu Palerma. Maroko bo zadovoljna zapustila tudi dve leti starejša Avstrijka (74.), ki je prvič igrala v finalu turnirja WTA. Pred tem je bil njen najboljši rezultat četrtfinale v Istanbulu 2022.

Fils od povabila do prvega naslova

Arthur Fils Foto: Reuters Francoz Arthur Fils je osvojil teniški turnir v Lyonu. Do prvega naslova v karieri je prišel s povabilom organizatorja. V finalu je bil boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:3, 7:5. Fils, ki je bil na začetku tedna 112. igralec svetu, na novi lestvici pa bo napredoval na 63. mesto, je prvič v karieri igral v finalu turnirja ATP. Pred enim letom je bil 18-letnik okoli 300. mesta.

Fils je postal tretji domačin z naslovom na turnirju v Lyonu. Pred njim sta ga osvojila Benoit Paire in Jo-Wilfried Tsonga. Za pet let starejšega Argentinca, ki je bil kot 28. tenisač ATP in četrti nosilec 562.815 evrov vrednega turnirja favorit za zmago, je bil to četrti finale v karieri. Dobil je le enega, lani v Bastadu.

Rabat, WTA:



Finale:

Lucia Bronzetti (Ita) - Julia Grabher (Avt) 6:4, 5:7, 7:5.



Lyon, ATP:



Finale:

Arthur Fils (Fra) - Francisco Cerundolo (Arg/4) 6:3, 7:5.