In kaj bi počel Roger Federer, če ne bi igral tenisa?

Roger Federer, ki je letošnjo sezono končal kot tretji igralec sveta, na teniških igriščih navdušuje že več kot desetletje. Mnogi znajo povedati, da je bil Federer kot mlad igralec zelo hitre jeze in je zlomil marsikateri lopar. Osemintridesetletnega Baselčana pa kot otroka ni zanimal samo tenis.

Če se ne bi izšlo, bi se vrnil v šolo

"Vedno sem si želel biti športnik. V igri sta bila tenis ali nogomet. Predvsem pri tenisu sem želel uresničiti svoje sanje. Očetu sem povedal, da če se ne bo izšlo, se bom vrnil v šolo. Na koncu so se stvari izšle. Pravzaprav se nikoli nisem spraševal in pojma nimam, kaj bi bil, če ne bi igral tenisa. Šport me je vedno zanimal in bil je glavna stvar v življenju. Zmeraj sem bil osredotočen na to," so na Tennisworld zapisali besede 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Michal Przysiežny, nekdanji poljski teniški igralec, je bil presenečen nad Federerjem. Foto: Gulliver/Getty Images

Zanimive skrivnosti o Federerju je pred kratkim v intervjuju razkril Michal Przysiežny, nekdanji poljski teniški igralec. Ta je leta 2011 s Federerjem treniral v Dubaju in bil pozitivno presenečen nad njim.

"Z njim sem treniral deset dni in bilo je super. Nekega jutra me je nepričakovano poklical. Vprašal me je, ali sem dobro spal, kako dober je bil zajtrk in ali sem pripravljen za kakšno uro treninga," je razlagal Przysiežny, nekdaj 57. igralec sveta.

"Prišel me je iskat z avtomobilom in odpeljala sva se na igrišče, kjer sva veliko časa preživela skupaj. Nikoli ni bil slabe volje. Vedno je bil nasmejan, poln energije, čeprav njegovi hčerki ponoči nista spali."

Roger Federer je letos dobil turnir tudi v domačem Baslu. Foto: Reuters

Skoraj osem milijonov evrov

Roger Federer je že potrdil, da bo igral tudi prihodnjo sezono. Izključil pa ni možnosti, da bo igral tudi leta 2021. Švicar je v zadnji sezoni s turnirskimi nagradami zaslužil 7,9 milijona evrov. Švicar ima zadnja leta okrnjen program, saj mora glede na svoja zrela športna leta paziti na svoje telo. Baselčan je letos osvojil pet turnirjev, če štejemo še Hopmanov pokal.