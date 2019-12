Mu je Roger Federer takrat res lagal?

Nikolaja Davidenka ni treba posebej predstavljati. Gre za nekdanjega tretjega igralca sveta, ki pa v bogati karieri v svojo vitrino ni postavil nobene lovorike za grand slam. Vseeno se lahko pohvali s skalpom Rogerja Federerja, s katerim sta odigrala 21 medsebojnih dvobojev.

Trikrat sta igrala tudi na OP Avstralije, prav zanimiva anekdota je iz leta 2010, ko sta igrala v četrtfinalu. Malo pred tistim ga je Davidenko premagal v Dohi (2:0), v Melbournu pa mu je takrat vzel prvi niz.

Roger Federer in Nikolaj Davidenko sta odigrala 21 medsebojnih dvobojev. Rusu je Švicarja uspelo premagati dvakrat. Foto: Gulliver/Getty Images

"Priznaj, da sem jaz najboljši"

"Roger se spominja, kako sem ga premagal v Dohi. Dobil sem tudi prvi niz na OP Avstralije. Vprašal sem ga, zakaj je po prvem nizu odšel na stranišče, potem ko sem jaz povedel. Odgovoril mi je, da ni odšel na stranišče, ampak da ga je motilo sonce in da je čakal, da se spusti. Rekel sem mu, da to ni res in da naj prizna, da sem jaz najboljši," je za Eurosport povedal danes Davidenko.

Roger Federer je letošnjo sezono končal na tretjem mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

Rus, ki je isti letnik kot Roger Federer in je lopar v kot postavil že leta 2014, je prepričan, da bo Baselčan prvi od velike trojice (Rafael Nadal, Novak Đoković op. p.), ki se bo poslovil od profesionalnega tenisa.

"Prihodnje leto bo imel 39 let in mislim, da si želi igrati še ene olimpijske igre. Ne vem, ali si želi igrati pri 40 letih. Vse bo odvisno od rezultatov. Lahko pride do četrtfinala, polfinala in finala, tako da bo ostal med prvo deseterico. Ne bo prvi, ampak bo peti, sedmi, deseti …" je prepričan Davidenko, ki je med drugim razkril, da Federer potrebuje veliko več časa, da se po dvobojih regenerira.

Za regeneracijo potrebuje tri ali štiri dni

"Pogovarjala sva se v Šanghaju in rekel mi je, da regeneracija traja dlje kot nekdaj. Ni več dovolj samo en dan, ampak vsaj tri ali štiri. Mislim, da njegovo telo ni težava in da je vse v glavi. Če bo ostal osredotočen, bo ostal na vrhu," je povedal Rus, ki je v svoji karieri dobil 21 turnirskih lovorik.