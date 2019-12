Zaradi Rogerja Federerja se je sesula spletna stran

Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v ponedeljek doživel veliko čast, potem ko je kot prvi živeči človek v zgodovini dobil spominski srebrnik (20 frankov). Teh bodo najprej izdelali 55 tisoč. Kovanec ste lahko naročili na uradni spletni strani Swissmint, a po nekaterih zapisih na družbenih omrežjih je bilo vseh 55 tisoč kovancev razprodanih v nekaj minutah. Trenutno pa povezava, kjer lahko naročite kovanec, ne deluje.

Spominski srebrnik ste lahko kupili za 30 frankov (27,3 evra). Švicar se je že zahvalil za izkazano čast in privilegij.

Spletna stran se je sesula po nekaj urah

Povpraševanje je bilo namreč veliko večje, kot so pričakovali pri Swissmint, saj se je le nekaj ur po začetku stran "sesula". To je potrdil tudi izvršni direktor Swissminta Marius Haldimann, ki je med drugim povedal, da je Federer najbolj uspešen športnik Švice, prav tako pa tudi največji ambasador te države. Za tiste, ki jim ni uspelo priti do srebrnika, še ostaja upanje. Maja prihodnje leto bodo na trg dali še dodatnih 40 tisoč kovancev, skupno skoraj 100 tisoč. A po zadnjem povpraševanju sodeč, bodo tudi ti zelo hitro pošli.

Že leta 2007 je dobil svojo znamko

Srebrnik pa ni edina čast, ki jo je doživel Baselčan. Leta 2012 je nemško mesto Halle, tam je na turnirju na travi Federer zmagal že desetkrat, po njem imenovalo ulico, že leta 2007 pa je švicarska pošta naredila znamko z njegovo podobo.

Roger Federer je eden najboljših športnikov vseh časov, kar dokazuje s svojimi uspehi in mnogimi rekordi. Osemintridesetletni je osvojil 103. turnirje ATP, od tega 20 turnirjev za grand slam in 28 turnirjev serije masters. Prav tako pa je na vrhu lestvice ATP preživel 310 tednov.

Letošnjo sezono je končal na tretjem mestu in 15. v karieri sezono končal med prvimi tremi, kar je rekord. Prav tako je postal najstarejši teniški igralec, ki je sezono končal na 3. mestu. Roger je zelo aktiven tudi zunaj igrišča, potem ko ima že od leta 2003 svojo dobro delno fundacijo.