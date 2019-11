Igrali so do štirih zjutraj: ali je to normalno?

Ta teden v Madridu poteka finale Davisovega pokala v novi obliki tekmovanja. V uvodnih dneh se je že pokazalo nekaj organizacijskih težav. Najkrajšo so potegnili igralci, saj so morali nekateri igrati celo do štirih zjutraj.

Foto: zajem zaslona/Instag

Čeprav so organizatorji naredili kar nekaj sprememb, da bi skrajšali dvoboje, v Madridu vidimo, da igralci dvoboje končujejo ob nenormalnih urah. V torek se je dvoboj med Rusijo in Španijo končal ob drugi uri zjutraj. Še najbolj je izstopal dvoboj med Italijo in ZDA, ki se je končal šele ob štirih zjutraj.

Takoj po dvoboju se je na to odzval Italijan Fabio Fognini. Ta, razumljivo, ni bil zadovoljen z urnikom tekmovanja. "Končno je konec. Lahko rečemo, da nova pravila niso v redu … 4:18. Je to normalno?" je na družabna omrežja zapisal 32-letni italijanski teniški igralec in po dvoboju dejal, da je precej utrujen.

Rafael Nadal tudi vidi težavo v dvobojih, ki se zavlečejo proti jutru. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal: To je težava

Do organizatorjev je bil kritičen tudi Mardy Fish, kapetan ameriške ekipe. "Nisem vedel, kje sem, koliko je ura in kateri dan je," je bil brez dlake na jeziku povedal Fish.

Ekipa Španije, z Rafaelom Nadalom na čelu, je v skupinskem delu v torek odločilno tekmo dvojic začela šele ob pol enih. Tudi prvi igralec sveta je izrazil nezadovoljstvo zaradi poznih dvobojev. "To je velika težava za nas igralce, prav tako pa tudi za ljudi, ki pridejo na stadion."

Tribune velikokrat tudi samevajo, kar je tudi ena od težav. Foto: Gulliver/Getty Images

Organizatorji so takoj ukrepali

Organizatorji so uvideli napako in očitno tudi uslišali pritožbe igralcev. Odločili so se, da se bodo dvoboji začeli nekoliko prej. To pomeni, da se dopoldanski kot tudi popoldanski termin začneta 30 minut prej. Od petka se dopoldanski termin začne ob 10.30, popoldanski pa ob 17.30. Prav tako je manj premora med posamični dvoboji. Premor so z 20 minut zmanjšali na 10 minut, dvoboj dvojic pa se mora začeti pol ure po posamičnem dvoboju.

Letošnji Davisov pokal prvič poteka po novem formatu. V prvem delu je 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki bodo dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Pred tem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje. Novo je tudi, da po novem igralci nastopijo le še v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

Težava je tudi v načrtni predaji dvobojev

Novi format tekmovanja je nastavljen tako, da se v četrtfinale uvrstijo najboljša ekipa iz vsake skupine (šest skupin) in dve najbolje drugouvrščeni skupini. Andy Murray se je pritožil, potem ko je Kanada Američanom predala dvoboj dvojic (6:0, 6:0), ko si je že zagotovila vstopnico za četrtfinale. To pa bi lahko vplivalo na drugouvrščene ekipe. Kapetan Kanade se je za to potezo odločil, ker je želel odpočiti svoje igralce, nekateri izmed njih so že poškodovani.

"Pogrešam tekme Davisovega pokala v Srbiji." Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković pogreša domače tekme, a podpira nov format

S potezo Kanadčanov se ni strinjal tudi Novak Đoković. Srb je med drugim priznal, da tudi on pogreša igranje pred domačimi igralci, a se zaveda, da je bilo to potrebno, če so želeli spremeniti format Davisovega pokala, ki ime že več kot stoletno tradicijo.

"Veste, 99 odstotkov ekip nima možnost igrati na domačih tleh. To je bilo neko vrste žrtvovanje. Pogrešam tekme Davisovega pokala v Srbiji. Prav tako podpiram spremembo, saj ni bilo veliko zanimanja za Davisov pokal v svetu športa in svetu tenisa. Organizatorji se trudijo, da bi naredili uspešen dogodek. Imajo veliko odgovornost in pritisk, saj gre za najbolj tradicionalen in zgodovinski dogodek v našem športu," je povedal Novak Đoković.