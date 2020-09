Hudi zapleti: Đoković je želel priti celo do guvernerja New Yorka

Adrian Mannarino je skoraj ostal brez dvoboja. Foto: Gulliver/Getty Images

V petek je na presenečenje vseh prišla informacija, da Adriano Mannarino ne bo smel igrati dvoboja tretjega kroga proti Aleksandru Zverevu, ker se je pred časom družil z Benoitom Pairejem. Igralcem, ki naj bi bil pozitiven na testu za novi koronavirus in zaradi tega izključen iz tekmovanja. Nekaj dni za tem je bil njegov test negativen in mnogi se sprašujejo, ali je prvi izvid testa sploh pravilen.

Na pomoč so poklicali Novaka Đokovića

Igralci, ki so bili v stiku s Pairejem, so imeli zaradi tega še strožje ukrepe. Te je imela tudi Kristina Mladenovic. Kar na lepem je 32-letni Mannarino izvedel, da po vsej verjetnosti ne bo smel stopiti na igrišče, medtem ko je zadnja dva dvoboja lahko igral. Đokovića, ki je tisti dan tudi igral dvoboj, je poklical trener nesrečnega francoza in ga prosil za pomoč.

Novak Đoković je uporabil vse svoje zveze. Foto: Gulliver/Getty Images

"Prek nekaterih kontaktov sem želel priti do guvernerja New Yorka"

Đoković je več ur komuniciral s predstavniki ATP in ameriške teniške zveze (USTA). Prek svojih poznanstev pa je želel priti celo do guvernerja New Yorka. Ta naj bi bil edini, ki bi lahko preprečil odlok prepovedi igranja. Mannarino je na koncu vendarle zaigral in izgubil.

"Vedel sem, kaj se dogaja z Mannarinom. Poklical me je njegov trener in govorila sva nekaj ur. Poskušal sem pomagati. Pogovarjal sem se s predstavniki ATP, poskušal sem dobiti informacije. Poskušal sem priti do ljudi na najvišjih položajih. Prek nekaterih kontaktov sem želel priti do guvernerja New Yorka. Kakor sem jaz razumel, naj bi bil on edini, ki bi lahko spremenil odločitev, da Mannarina izločijo s turnirja. Ne vem, kaj se je na koncu zgodilo. Rekli so mi samo, da je potem lahko igral, in vesel sem bil, ko sem ga videl," je razlagal prvi igralec sveta.

"To je stvar, o kateri se moramo pogovarjati, saj je veliko lažnih pozitivnih testov. Zlasti v športu." Foto: Gulliver/Getty Images

Nole je pozneje še razkril, da vse odločitve niso v rokah predstavnikov turnirja in ameriške teniške zveze, ampak da o tem odloča ministrstvo za zdravje države New York. Ob vsem tem ni bil zadovoljen, kako se je razvijala situacija glede francoskega teniškega igralca. Med drugim ga skrbijo tudi neprepričljivi testi.

"To je stvar, o kateri se moramo pogovarjati, saj je veliko lažnih pozitivnih testov. Zlasti v športu. Mislim, da je bilo nekaj igralcev lige NFL in bejzbola pozitivnih. Pozneje se je izkazalo, da je bil napačen test in da so bili dejansko negativni. Komunikacija ni dobra in med drugim razumem ATP in USTA, ker ne morejo sprejeti odločitve, ampak so odvisni od oblasti New Yorka."

Bo na OP Francije še huje?

"Čudni časi so in ne vemo, kaj bo prinesel nov dan. Upam, da se to dogaja samo zdaj in to leto, ampak slišim, da bi bilo lahko v Rimu in Parizu še huje," je sklenil Novak, ki ga je med drugim na družbenih omrežjih navdušila palačinka z njegovo podobo.