Nočna mora vrhunske igralke v ZDA: Boriti se moramo za svobodo #video

Kristina Mladenovic je bila ena izmed tistih, ki je bila v stiku z Benoitom Pairejem, igralcem, ki je bil med OP ZDA pozitiven na koronavirus. Kot je dejala, se zaradi še strožjih ukrepov ni morala normalno pripravljati na svoje dvoboje.

Foto: Guliver/Getty Images

Boleč poraz in nato izbruh

Vseeno moramo povedati, da je bil njen čustveni izliv še močnejši, potem ko je pred tem zapravila praktično dobljeno zmago. V dvoboju proti Rusinji Vravari Gračevi je imela v svojih rokah rezultat 6:1, 5:1. Zapravila je štiri žogice za zmago in na koncu je izgubila dvoboj z izidom 1:6, 7:6 (2), 6:0 ter se poslovila od tekmovanja med posameznicami.

Ima le eno željo, to je svoboda

Kristina je razlagala, da je v času turnirja doživljala pravo nočno moro, potem ko je živela, kot se je sama izrazila, v mehurčku od mehurčka. "Tu doživljamo nočno moro. Imam le eno željo. In to je svoboda," je povedala 27-letna teniška igralka."

"Boriti se moramo za svojo svobodo in še vedno je nimamo. Pogoji so grozljivi, in če bi vedela, da mi bo 40 minut igranja kart z igralcem, ki je bil pozitiven, prineslo to, zagotovo ne bi prišla na turnir," je bruhalo iz nje, a ob tem je poudarila, da ne išče izgovorov za boleč poraz.

Očitno jo je zadnji poraz prizadel. Foto: Gulliver/Getty Images

"Lahko igram tenis in popolnoma nič drugega"

"Neverjetno je, kako ravnajo z mano, ampak s tem ne želim iskati izgovorov za moj poraz. Ni kriva ameriška zveza (USTA), da nisem izkoristila štirih žogic za zmago. Ne me narobe razumeti," je dejala trenutno 44. igralka sveta, ki jo je predvsem motilo, da je imela še strožje ukrepe kot drugi igralci.

"V bistvu sem v mehurčku od mehurčka. Ni bilo veliko stvari, ki sem jih lahko delala. To je pomenilo, da sem težje igrala in psihološko nisem bila pripravljena na dvoboj. Skratka, lahko igram tenis in popolnoma nič drugega. Težko sprejmem nekaj takšnega, ker sem povezana s Pairejem."

Kristina Mladenović še vedno tekmuje v igri dvojic. Bom tam kaj bolj uspešna?