Eugenia Bujak že četrtič slovenska prvakinja

Eugenia Bujak (Cofidis) je zmagovalka cestne dirke kolesarskega državnega prvenstva. V Celju in okolici je po 113 km slavila pred Niko Bobnar, ki je slavila med mlajšimi članicami, in Špelo Kern. Ob 14. uri se bodo na 180,8 km dolgo pot podali še člani in mlajši člani.

Potem ko sta se naslova državnih prvakov v vožnji na čas v petek veselila Mihael Štajnar in Eugenia Bujak, bodo danes v Celju podelili še nazive najboljših v državi na cestni dirki.

Konkurenca bo nekoliko okrnjena pri moških, saj na startni listi ni Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Luke Mezgeca. Bodo pa nastopili branilec zmage Domen Novak in Matej Mohorič, slednja lovita rekordni tretji naslov, ter Gal Glivar in Matevž Govekar, medtem ko bo med mlajšimi člani nastopil še zadnji član ekip svetovne serije Žak Eržen.

Prav kategorija mlajših članov do 23 let, ki bodo startali skupaj s člani, bo zelo zanimiva, saj bo na dirki nastopil tudi Jakob Omrzel, zmagovalec nedavne dirke po Italiji za mlajše člane. Skupaj je na startu 50 kolesarjev v omenjenih kategorijah.

Kolesarje čaka 180,8 km oziroma osem krogov v dolžini 22,6 km v Celju in okolici. Gre za dokaj razgibano traso z nekaj možnostmi za napade na klancih, skupaj pa bodo morali kolesarji premagati 2528 višinskih metrov.

Eugenia Bujak druga na večni lestvici

Članice ter mlajše članice in starejši mladinci so se morali spopasti s petimi krogi v Celju in okolici ter skupno 1580 višinskimi metri. Trasa je potekala okoli Šmartinskega jezera in vsebovala nekaj krajših vzponov v okolici, ena od zadnjih priložnosti za napade pa je bil vzpon proti dvorani Zlatorog.

Pet članic je bilo pred zadnjim, petim krogom še naprej v prvi zasledovalni skupini starejših mladincev, v zadnjem krogu prav tako ni prišlo do razlik, v sprintu pa je imela največ moči že petkova zmagovalka v kronometru Eugenia Bujak.

Foto: Vid Ponikvar

Drugo mesto je pripadlo Niki Bobnar (Nexetis), ki je s tem osvojila tudi naslov med mlajšimi članicami. Tretja je bila Špela Kern (Cofidis), četrta predstavnica gorskega kolesarstva Vita Movrin, peta pa Urška Žigart (AG Insurance-Soudal).

Za Bujak je bil to četrti naslov državne prvakinje na cestni dirki, ob tem ima štiri naslove tudi v vožnji na čas, v kateri je slavila v petek. Kolesarka poljskih korenin, ki že vrsto let zastopa Slovenijo, je bila najboljša na DP še v letih 2019, 2021 in 2022. Zdaj je 36-letna Bujak druga na večni lestvici, pred njo je le še Polona Batagelj, ki je bila devetkrat nepremagljiva med letoma 2010 in 2018.