Hrvatica bo igrala dvoboj kariere

Enajsti dan turnirja v Wimbledonu bodo na vrsti polfinalni dvoboji v ženski konkurenci. Na osrednjem igrišču bosta najprej igrali Donna Vekić in Jasmine Paolini, nato pa še Elena Ribakina in Barbora Krejčikova.

Prvi bosta na osrednje igrišče stopili Donna Vekić in Jasmine Paolini. Za obe igralki je to prvi polfinalni nastop v Wimbledonu. Obetamo si lahko napet in zanimiv dvoboj, kjer bosta obe igralki želeli pokazati svoj najboljše tenis.

Elena Ribakina, kazahstanska teniška zvezdnica, je le še korak oddaljena od vnovičnega finala po zmagi na tem turnirju leta 2022. V četrtfinalu se je pomerila z Elino Svitolino, ki je do tedaj igrala odlično, vendar je Ribakina proti Ukrajinki pokazala vrhunski tenis.

Barbora Krejčikova se bo morala zelo potruditi, če bo želela ustaviti Ribakino. Razlog za optimizem ima, potem ko je v četrtfinalu odpravila Jeleno Ostapenko.

Polfinale Donna Vekić (Hrv, 37) - Jasmine Paolini (Ita, 7)

Barbora Krejčikova (Češ, 31) - Elena Ribakina (Kaz, 4)

