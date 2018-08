Roger Federer: To je letos zadnja priložnost

Teniški igralci odštevajo še zadnje minute do začetka OP ZDA, zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Ne boste verjeli, Roger Federer čaka že celih deset let, da bi znova osvojil prestižno lovoriko v New Yorku. Nazadnje mu je to uspelo leta 2008. Švicar upa, da se bo letos zgodilo nekaj posebnega.

Roger Federer je zagotovo eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Švicar ima namreč v svoji vitrini že 20 lovorik s turnirjev za grand slam. Na OP ZDA jih je osvojil pet, zadnja pa je iz leta 2008. Pred letošnjim turnirjem je razkril, da se želi osredotočiti predvsem na svojo igro.

Foto: Guliver/Getty Images

"Navaditi se moram na žogice. Od časa do časa je lepo igrati z drugačnimi žogicami, tako da bom moral delati glede tega. Moram imeti dovolj energije in upam, da bom imel po desetih letih znova priložnost, da na tem turnirju naredim nekaj posebnega."

Baselčan se zaveda, da ga letos čaka izjemno težko delo, saj bo po dolgem času na turnirju prisotna tako imenovana velika četverica (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković in Andy Murray). Po eni strani se tega veseli in verjame, da bodo vsi zelo motivirani.

Pričakuje zelo težek turnir

"Že na začetku sem rekel, da bo zelo zanimiv zaključek sezone. Novak se je vrnil v formo, enako bi lahko veljalo za Wawrinko, Raonića, Nišikorija, prav tako pa upam, da bi se temu seznamu lahko pridružil Andy Murray. Morda ne igrajo stoodstotno, ampak so zelo blizu temu in imajo še veliko prostora za napredek. Lepo je videti tudi Rafo v dobri formi. Mislim, da bo to zelo težek turnir in da ga bo težko zmagati."

Foto: Reuters

Federer svojo prednost vidi v tem, da ni pod pritiskom, saj je letos že osvojil turnir za grand slam (OP Avstralije). "To je letos zadnja priložnost, da lahko zmagaš turnir za grand slam. Meni ga je letos že uspelo zmagati. Na ta turnir gledam, kot da mi ga ni treba nujno osvojiti, ampak si ga želim, ker mi to ni uspelo že zadnjih deset let. Zadnjih nekaj let sem bil blizu," je bil odkrit 37-letni teniški igralec.

Družina je na prvem mestu Foto: Guliver/Getty Images

Pri njem je zanimivo to, da pogosto na turnir jemlje svojo družino. Roger ima namreč štiri otroke. Številni ga občudujejo, kako mu uspeva vse skupaj usklajevati. "Imeti moraš prave prioritete. Družina je zame na prvem mestu. Torej, moja žena in štirje otroci. Če oni niso srečni, potem niti jaz nisem srečen. Prav tako pa verjamem v počitek. Če se nikoli ne odpočijete, nimate dovolj motivacije in energije," je na novinarski konferenci povedal Federer.