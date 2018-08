Žreb OP ZDA 2018: Slovenci v New Yorku pred zahtevnimi nalogami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji odprtega teniškega prvenstva ZDA, ki se je s kvalifikacijami že začelo, so sinoči v Manhattnu opravili javni žreb glavnega dela turnirja. Slovenci imajo že v uvodu težke tekmece.

Najboljša Slovenka Polona Hercog se bo pomerila z 18-letno Američanko Claire Liu, ki bo imela podporo publike. Na videz je lahka tekmica Dalile Jakupović, ki bo dobila nasprotnico šele iz kvalifikacij, kar je vedno dvorezen meč, saj so najboljši kvalifikanti vedno tudi v dobri formi.

V moški konkurenci se bo Aljaž Bedene pomerili s 36. igralcem sveta Nikolosom Basilašvilijem iz Gruzije. Dvoboj prvega kroga bo nedvomno obračun med Švicarjem Stanom Wawrinko, ki v New Yorku nastopa s posebnim povabilom prirediteljev in osmim Bolgarom Gregorjem Dimitrovom.

Večina velikih dvobojev je napovedanih v drugem tednu. Srb Novak Đoković, ki je dobil Wimbledon, nazadnje pa Cincinatti, je potrdil vrnitev med najboljše, igra pa v isti četrtini razpredelnice kot druga legenda svetovnega tenisa Švicar Roger Federer.

Lanski zmagovalec Španec Rafael Nadal bo najprej igral s prijateljem in rojakom Davidom Ferrerjem in če bodo favoriti dobivali svoje obračune, se letos v četrtfinalu obeta ponovitev lanskega finala med Nadalom in Južnoafričanom Kevinom Andersonom.