Nekdanji teniški as še vedno v globoki krizi

V New Yorku na OP ZDA so se začele kvalifikacije, kjer je igral tudi problematični Avstralec Bernard Tomic. Ta je še pred nekaj leti veljal za enega največjih teniških talentov, zdaj pa se nikakor ne more izviti iz krize. Tomic je kvalifikacije za OP ZDA končal že v prvem krogu.

Za Bernarda Tomica so nekoč dejali, da velja za enega največjih talentov in da bi v prihodnosti lahko krojil vrh svetovnega tenisa. Še pred nekaj leti je kazalo, da tako tudi bo. Bernard je bil leta 2016 še 17. igralec sveta, danes pa ga najdemo šele na 153. mestu lestvice ATP. Trenutno nič ne kaže, da bi se lahko vrnil na pota stare slave.

Tomic je v noči na sredo v prvem krogu kvalifikacij igral proti rojaku Thanasiju Kokkinakisu in izgubil. Prvi niz je dobil s 6:3, za tem pa je šlo le še navzdol. Drugi niz je 25-letni igralec izgubil brez dobljenega niza, tretji niz pa je Kokkinakis dobil s 6:3 in se zasluženo uvrstil v drugi krog kvalifikacij.

Očitajo mu, da na igrišču ne daje vsega od sebe. Foto: Guliver/Getty Images

Tomic je bil kot že ničkolikokrat v zadnjem času videti povsem nezainteresiran, saj je na igrišču deloval, kot da mu je vseeno, da se ne trudi in da sploh ni osredotočen na dvoboj. To mu avstralski ljubitelji tenisa zamerijo, saj so veliko bolj uživali ob gledanju Patricka Rafterja in Lleytona Hewitta. Onadva sta se bojevala za vsako točko. "Pozabite na Bernarda Tomica," je bil eden od zapisov v avstralskih medijih.

Kontroverzni teniški igralec je v letošnji sezoni igral na 15 turnirjih, največji uspeh pa je dosegel na turnirju v Hertogenboschu na travi, ko se je prebil do polfinala. Na trdi podlagi mu tako rekoč ne gre nič od rok. V zadnjih štirih turnirjih je končal že po uvodnem dvoboju.

Pestra preteklost in težave

Tomic je v preteklosti že večkrat polnil rumene strani zaradi neprimernega obnašanja, prav tako pa se je večkrat sprl z avstralsko teniško zvezo in vprašanje je, ali bo sploh še kdaj igral v Davisovem pokalu. Že pred leti so ga zasačili v eni izmed diskotek, kjer se je zabaval s plesalkami. Enkrat ga je morala aretirati celo policija, potem ko se je preglasno zabaval s prijatelji. V Wimbledonu je moral zaradi neprimernega obnašanja plačati kazen 20 tisoč dolarjev (17 tisoč evrov).

"Dejstvo je, da sem naredil stvari, ki jih danes obžalujem. Zdaj želim ljudem pokazati svojo drugo plat." Foto: Guliver/Getty Images

Hladno prho je doživel že na začetku letošnjega leta, ko mu avstralska zveza ni dala posebnega povabila za nastop na OP Avstralije. Zato je moral igrati v kvalifikacijah, kjer je izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij. Takoj po porazu je novinarjem dejal: "Štel bom svoj denar, to je vse, kar bom delal. Štel bom milijone. Gre za približno 13 ali 14 milijonov dolarjev."

Kmalu zatem se je za svoje besede pokesal in trdil, da v resnici ni slab fant. "Že po dveh minutah mi je bilo žal, da sem to rekel. Če me res poznate, boste videli, da sem prav v redu fant. Nisem tako slab, kot mislijo. Na novinarskih konferencah sem izjavil stvari, zaradi katerih sem imel pozneje težave. V Miamiju sem imel tudi težave s policijo, aretirali so me. Dejstvo je, da sem naredil stvari, ki jih danes obžalujem. Zdaj želim ljudem pokazati svojo drugo plat."