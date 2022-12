Đoković se vrača po enem največjih škandalov. Kako ga bodo sprejeli?

Po zamenjavi oblasti v Avstraliji so se spremenili pogoji za vstop v to državo. Spomnimo, da je moral Novak Đoković letos januarja po odločitvi avstralskega sodišča zapustiti Avstralijo, potem ko ni izpolnjeval pogojev za vstop v državo. Posledično ni smel igrati na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam v sezoni.

Zdaj bo v deželo tam spodaj vendarle lahko prišel. Avstralske oblasti so mu na podlagi novih pravil izdale veljavni vizum, saj ne zahtevajo več obveznega cepljenja proti koronavirusu. Prav tako so Srbu razveljavili triletno prepoved vstopa v Avstralijo. Nole se tako po enoletnem premoru vrača na mesto, kjer je na turnirjih za grand slam dosegel največ uspehov.

Đoković bo po zagotovilih avstralske teniške zveze v Avstralijo prispel že danes. Beograjčan se je prijavil na turnir v Adelajdi v Avstraliji, ki se začne 2. januarja, medtem ko se prvi turnir za grand slam začne 16. januarja. V Adelajdi bo igral tudi v dvojicah, njegov partner pa bo Kanadčan Vasek Pospisil.

Tennis Australia confirms Novak Djokovic is arriving in Australia on Tuesday. He will start the season playing @AdelaideTennis next week.