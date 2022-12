Đokovića izgnali, Italijanka je domnevno igrala z lažnimi potrdili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniško igralko Camilo Giorgi naj bi zaradi pridobivanja lažnih potrdil za dokaz o cepljenju proti covid-19 preiskovali. To pomeni, da bi bila lahko Italijanka z igrišč odsotna kar nekaj časa.

Novak Đoković je moral po odločitvi sodišča letos januarja zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Kmalu bo minilo eno leto, odkar je Novak Đoković pred OP Avstralije doživljal pravo sago. Ker se Srb ni želel cepiti proti koronavirusu, je v Avstraliji potekala prava drama. Na koncu je moral eden najboljših igralcev vseh časov po odločitvi sodišča zapustiti Avstralijo in posledično ni smel igrati v Melbournu. Prav tako je moral izpustiti kar nekaj turnirjev v ZDA, kjer so prav tako zahtevali, da so igralci polno cepljeni.

Italijanka je del širše preiskave. Po pisanju italijanskih medijev preiskujejo italijanskega zdravnika, ki je izdajal lažna potrdila o cepljenju. Foto: Guliverimage

Ko je bila vsa pozornost usmerjena v Beograjčana, se trenutno zdi, da je Camila Giorgi pridobila ponarejene dokumente in neupravičeno igrala na določenih turnirjih. Giorgi naj bi te dokumente uporabila za igranje na turnirjih serije WTA, kjer so zahtevali potrdila o cepljenju. Italijanka je v letošnji sezoni igrala tako na OP Avstralije, kot tudi na OP ZDA, kjer so za udeležbo zahtevali potrdila.

Pravzaprav je Italijanka del širše preiskave. Po pisanju italijanskih medijev preiskujejo italijanskega zdravnika, ki je izdajal lažna potrdila o cepljenju. Na tem seznamu naj bi bilo kar nekaj znanih italijanskih oseb, med njim je tudi nekdaj 26. igralka sveta.

Ali bo lahko sploh začela novo sezono?

Italijanska policija v Vicenzi preiskuje primer, ob čemer so obvestili tudi italijansko teniško zvezo. Jasno je, da bo morala primer obravnavati tudi Mednarodna agencija za teniško integriteto. Vse bolj je verjetno, da bo 30-letna teniška igrala do konca preiskave suspendirana oziroma ne bo smela igrati na teniških turnirjih. V primeru, da bodo pristojni organi ugotovili, da je uporabljala lažna potrdila, bi lahko proti trenutno 66. igralki sveta ukrepali organi za preseljevanje v Avstraliji in ZDA.

Gorgi je v letošnji sezoni igrala na 17 turnirjih serija WTA in dosegla 16 zmag in enako število porazov. Igralka, ki je v svoji karieri osvojila tri lovorike WTA, se je letos še najbolje odrezala na turnirju v Eastbournu, ko se je prebila do polfinala.

Alex De Minaur je odločno zanikal, da je imel lažna potrdila o cepljenju. Foto: Reuters

Februarja je bil pod drobnogledom že avstralski igralec

Letos februarja so španske oblasti preiskovale zaradi morebitnih lažnih potrdil teniškega igralca Alexa De Minaurja. Avstralec je vsa namigovanja odločno zavrnil. Povedal je, da je govoril s španskimi oblastmi, in pojasnil, da se je cepil v ustanovi, ki je bila zaradi ponarejanja dokumentov pod preiskavo.

Alex De Minaur je prvo cepivo prejel v Londonu, drugo v bolnišnici La Paz v Madridu. "Želim povedati, da sem zagotovo prejel drugo cepivo in da imamo povsem veljavne dokumente o cepljenju. Vsi koli mene, vključno z mojo družino, so cepljeni," se je branil 23-letni Avstralec.