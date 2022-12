Nenavadna odločitev Novaka Đokovića

Đoković se je prijavil na turnir v Adelajdi v Avstraliji. Tam bo igral tudi v konkurenci dvojic, kar je zanj nekoliko nenavadna odločitev. Petintridesetletni teniški igralec se redko odloči za igro dvojic. Njegov partner bo prijatelj in sodelavec pri novem združenju teniških igralcev (PTPA), Kanadčan Vasek Pospisil.

Potem ko so letos na začetku leta Beograjčanu prepovedali vstop v Avstralijo, se je zdaj odločil, da se dobro pripravi na prvi turnir za grand slam nove sezone. Da bo forma še nekoliko boljša, bo igral tudi v dvojicah. Turnir v Adelajdi se začne 2. januarja, medtem ko bo OP Avstralije svoj zastor dvignilo 16. januarja.

Motivacije mu nikakor ne manjka. Nasprotno, še bolj je motiviran za OP Avstralije. Foto: Guliverimage

O njegovi motivaciji ne gre dvomiti

Avstralski turnir v Melbournu je za Novaka najbolj uspešen, saj bo tam lovil že svojo deseto lovoriko. V primeru zmage bi osvojil že 22. lovoriko za grand slam in se na prvem mestu izenačil z Rafaelom Nadalom. O motivaciji Novaka Đokovića ne gre dvomiti, potem ko so ga letos zaradi neveljavnega vizuma deportirali iz Avstralije.

"Želim se vrniti. Neskončno sem motiviran, da grem znova v Melbourne in igram. To je moj najljubši turnir za grand slam. Tam sem osvojil največ lovorik. Prebolel sem vse, kar se je dogajalo, in res si želim igrati tenis. To je tisto, kar znam najbolje. Avstralija je bila vedno dežela, kjer sem igral svoj najboljši tenis, kar se vidi tudi po rezultatih, tako da sem tam dodatno motiviran. Tokrat sem še bolj motiviran," je pred časom za Blic povedal Đoković.

Novak Đoković je izgubil prvi dvoboj v pripravljalnem obdobju. Foto: Guliverimage

Izgubil je uvodni dvoboj

Peti igralec sveta ne počiva. Srb je trenutno v Združenih arabskih emiratih, kjer ta teden poteka svetovna teniška liga. Nole se je na prvem dvoboju, odigral ga je natanko po enem mesecu, pomeril z Aleksandrom Zverevom. Nemec, ki se vrača po hudi poškodbi gležnja, je Đokovića po nekaj več kot eni uri nekoliko presenetljivo premagal (6:3, 6:4). Šlo je za ekshibicijski dvoboj, ti pa so nekoliko bolj sproščeni.

Zverev je po dvoboju povedal, da moraš, če želiš premagati igralca, kot je Novak Đoković, pokazati svoj najboljši tenis. "Vesel sem za prvo zmago po tako dolgem času. Vzdušje je bilo sijajno. Pogrešal sem igrišče in igranje pred mladim občinstvom na tribunah."

