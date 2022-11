Đoković je razkril skrivnost, kako je rešil nenavadne težave s tresenjem #video

Novak Đoković je imel to leto v Torinu ob sebi vso družino.

Novak Đoković je pretekli teden v Torinu še enkrat več pokazal, da se zna pobrati v najtežjih trenutkih. V petek, ko je igral proti Daniilu Medvedjevu, je marsikdo dvomil o tem, da bo lahko sploh končal dvoboj, kaj šele zmagal na prestižnem turnirju. Vsem dvomljivcem je pokazal ravno nasprotno in še šestič osvojil finalni turnir.

V petkovem dvoboju se je Đoković znašel v velikih težavah, a se mu je potem le uspelo spraviti k sebi. Foto: Reuters

Kako je premagal vse težave?

Po dvoboju je eden od najboljših igralcev vseh časov za srbski Blic razkril, kako se mu je uspelo prebiti skozi vse tegobe, ki so ga pestile po petkovem dvoboju. "Nisem imel v vseh dvobojih fizičnih težav. Mučil sem se proti Medvedjevu. To je bil brez dvoma najtežji dvoboj zame. Ni se bilo lahko regenerirati in po manj kot 24 urah igrati polfinala."

"Imam odlično fizioterapijo in terapevta. Imam sijajno ekipo. Imam rutine, ki mi odlično pomagajo pri okrevanju. Mislim, da je najpomembnejše, kaj rečeš sebi. Pogovarjali smo se o tem. Mislim, da me je nekdo po dvoboju proti Medvedjevu vprašal, kje imam mejo. To je notranja bitka s samim seboj, ker obstaja tisti, ki ti vseskozi govori, da ne zmoreš in da si preutrujen, kajne? Tam sta dober in slab fant. Pa vi poskušajte nahraniti dobrega fanta, da postane glasnejši in močnejši od slabega fanta. Tako preprosto je to. Veliko bolj preprosto je reči kot narediti. To je srce, um, karkoli. Zame je to še vedno lakota, kot me je nekdo vprašal. To je ljubezen do igre, o tem ni dvoma. Rad imam to igro," je razlagal Nole in ob tem ni skrival želje, da še vedno želi pisati zgodovino tega športa, biti najboljši in poskušati zmagati na vsakem turnirju.

35-letni Novak Đoković je med drugim postal najstarejši igralec, ki je zmagal na finalnem turnirju. Foto: Reuters

Postavil je kar nekaj novih mejnikov

Zmaga v Torinu je prinesla kar nekaj mejnikov v njegovi karieri. S šesto zmago se je na vrhu izenačil z Rogerjem Federerjem, zaslužil je rekordnih 4,7 milijona dolarjev (4,5 milijona evrov). Postal je prvi igralec, ki je finalni turnir osvojil v treh različnih desetletjih (2008, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2022) in postal najstarejši igralec v zgodovini, ki je osvojil turnir najboljše osmerice. S tem tednom se je na lestvici ATP povzpel na 5. mesto in tako še 15. sezono zapored končal med petimi najboljšimi igralci na svetu.

"Ta teden verjetno sem," je odgovoril Nole, ko se ga vprašali, ali mislil, da je najboljši igralec na svetu. "Skupna lestvica kaže, kdo je imel najboljše leto, in (Carlos, op. p.) Alcaraz je številka ena. Ni kaj veliko dodati. Seveda sem v mislih vedno najboljši na svetu. Takšna sta moja mentaliteta in pristop. Ne glede na to, kdo je na drugi strani mreže, kakšna je podlaga in sezona. Moje misli so vedno iste."

Jelena Đoković je imela po besedah Novaka Đokovića kar stresen teden. Foto: Guliverimage

Zanj veliko olajšanje, za ženo velik stres

To leto v Torinu smo videli, kako ga na tribunah spremlja vsa družina. Žena Jelena, sin Stefan in hčerka Tara. Đoković ne skriva veselja, da so se mu lahko vsi pridružili. Zaveda se, da ni veliko takšnih trenutkov, zato želi uživati v vsakem trenutku.

"Bil sem z obema. Še posebno s sinom. Veliko sem ga vozil na treninge, ogrevanje in dvoboje. Moram povedati, da je bil zelo glasen. Bil sem zelo presenečen. Ves čas sem ga lahko slišal. Oba se zavedata, kaj se dogaja in kaj oče počne. Olajšajo mi življenje na turneji. To me zares pomirja," je z veseljem razlagal 21-kratni igralec turnirjev za grand slam. A če je on užival v družbi otrok, je bilo veliko bolj naporno za njegovo ženo Jeleno, ki je morala v tem času skrbeti za otroka.

Ne ve, koliko bo še takšnih priložnosti

"Smešno je bilo, ko sem pred nekaj dnevi govoril s svojo ženo. Dejala je, da je to preveč stresno. Z mano je skoraj 20 let v moji profesionalni karieri. Veliko mora delati z otroki, jih zabavati, v istem trenutku pa je še tukaj zame. Ne vem, koliko bo še priložnosti, da jih bom imel vse ob sebi. Res cenim vse te trenutke. Upam, da bosta, ko bosta starejša, dojela, kakšne posebne trenutke doživljamo."

Pozdravil srbske orle in Ibrahimovića

Beograjčan podrobno spremlja tudi preostale srbske športnike. Pred meseci smo ga lahko videli v ljubljanskih Stožicah, ko je na prijateljski tekmi spremljal srbske košarkarje. Po zmagi v Torinu se je spomnil na srbske nogometaše (orle, op. p,), ki igrajo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju. Đoković je ob zmagi na kamero napisal: Gremo, orli.

Njegov dvoboj v Torinu si je ogledal tudi nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović. Znano je, da se švedski nogometaš in Đoković dobro razumeta.