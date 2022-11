Đoković s šestim naslovom ujel rekorderja Federerja

Srbski teniški as Novak Đoković je zmagovalec zaključnega teniškega turnirja serije ATP v italijanskem Torinu. Petintridesetletni Srb je po uri in 32 minutah ugnal Norvežana Casperja Ruuda s 7:5, 6:3 in se na vrhu lestvice s šestimi naslovi izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Đoković je na turnirjih najboljše osmerice slavil v letih 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015, medtem ko je Federer zmagal v letih 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 in 2011. Lani je ob prvi izdaji tega turnirja v Torinu slavil Nemec Alexander Zverev.

Srbski as in zmagovalec 21 grand slamov je bil danes odločnejši predvsem v ključnih trenutkih prvega niza in v uvodu drugega. V prvem si je priigral štiri priložnosti za odvzem servisa, izkoristil pa tisto v 12. igri, ko je Ruud serviral za podaljšano igro.

V drugem je Beograjčanu "break" uspel v četrti igri, ko je zaigral bolj agresivno. Norvežan je bil v svojem prvem finalu na zaključnih turnirjih na svoj začetni udarec dokaj zanesljiv, a nikakor ni ogrozil zmagovalca Wimbledona. Triindvajsetletnik iz Osla si skozi celotni dvoboj ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa.

91. turnirska zmaga

Đoković je tako v 130. finalu vpisal 91. turnirsko zmago, od tega peto letos. Slavil je v Rimu, Wimbledonu, Tel Avivu in Astani, a je odigral precej manj turnirjev kot njegovi najbližji tekmeci.

"En odvzem servisa je bil dovolj v obeh nizih"

"To je finale, te dvoboje ponavadi odločijo malenkosti. En odvzem servisa je bil dovolj v obeh nizih. Zdi se mi, da sva danes oba dobro servirala. V odločilnih trenutkih, v 12. igri, mi je uspelo v igrišče spraviti kakšen return več in posledično sem ga prisilil, da je več tekel in udaril več žog. Z osnovne črte mi je uspelo vršiti pritisk, še posebej s forhendom sem skušal biti ves čas agresiven," je o dvoboju razlagal Beograjčan.

Ruud ostaja pri devetih zmagah

Za Ruuda pa je bil današnji finale 15. v karieri, ostal pa je pri devetih zmagah oziroma treh v letošnjem letu.

Srbski as, ki bo sezono 2023 začel kot peti igralec sveta, je v Torinu osvojil tudi doslej najvišjo denarno nagrado v celotni zgodovini tenisa, saj je v žep pospravil kar 4,74 milijona evrov. Celotni nagradni sklad na turnirju je znašal 14,2 milijona evrov.

Torino, finale



Novak Đoković (Srb/7) : Casper Ruud (Nor/3) 7:5, 6:3

Ram in Salisbury zmagovalca med dvojicami

Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury sta zmagovalca zaključnega teniškega turnirja med dvojicami v italijanskem Torinu. Po uri in 27 minutah sta s 7:6 (4), 6:4 premagala hrvaško navezo Nikola Mektić/Mate Pavić.

Tako za Rama kot Salisburyja je to prva lovorika na zaključnih turnirjih. Lani sta morala v finalu priznati premoč Francozoma Pierre-Huguesu Herbertu in Nicolasu Mahutu. Ram je v finalu sicer izgubil že leta 2016, takrat skupaj z Ravenom Klaasenom iz Južne Afrike proti avstralsko-finski navezi John Peers/Henri Kontinen.

Mektić in Pavić sta prvič skupaj igrala v finalu zaključnega turnirja, Mektić pa je bil pred današnjim obračunom edini, ki je že okusil slast zmage na turnirjih najboljše osmerice. Leta 2020 je slavil skupaj z Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom.