Kaj pa vsi milijoni? "Zelo dobro vem, kako je, če ni ničesar za jesti."

Novak Đoković bi lahko samo na letošnjem finalnem teniškem turnirju v Torinu zaslužil okrog 4,7 milijona dolarjev. Srb se je pošalil, da ga zanimajo le evri in dinarji, potem pa novinarje na novinarski konferenci spomnil, da nihče ne omenja stroškov in davkov, ki jih morajo plačati igralci.

Novak Đoković bo v nedeljo na turnirju najboljše osmerice v Torinu lovil šesto turnirsko lovoriko. V primeru zmage se bo izenačil z Rogerjem Federerjem, ki je pred kratkim lopar postavil v kot. Zelo mamljive pa so tudi denarne nagrade na omenjenem turnirju. Nole bi po morebitni zmagi na svoj račun pospravil nekaj več kot 4,7 milijona dolarjev (4,5 milijona evrov).

Imel sem veliko sreče v življenju in bil sem blagoslovljen, da je ta dohodek posledica ukvarjanja s tenisom. Foto: Reuters

Beograjčan se je najprej pošalil, da ga zanimajo le evri in dinarji, potem pa bil jasen, da ga denar ne zanima in ob tem spomnil, da ljudje in mediji vidijo samo nagrade, na pa stroške in davke, ki jih morajo igralci plačati.

"Podatki o naših prihodkih so javno dostopni, a mediji ne pišejo o davkih in stroških, ki jih plačujemo. Seveda, ne želim se pritoževati nad tem, niti ne želim, da bi bila to tema, o kateri bi zdaj razpredal. Imel sem veliko sreče v življenju in bil sem blagoslovljen, da je ta dohodek posledica ukvarjanja s tenisom in uspehov, ki sem jih ustvaril skupaj s svojo družino in ekipo," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Še kako dobro ve, kako je, če ni ničesar za jesti

Ob tem 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam poudari, da je vsak evro zaslužil s trdim delom, znojem, solzami in da ničesar ne jemlje za samoumevno. "Dobro vem, kaj pomeni, če petčlanska družina med vojno in sankcijami nima ničesar za na mizo. Ne pozabimo, od kod prihajam in v katerem času sem odraščal. Pravzaprav dobro poznam drugo plat resničnosti, zato še toliko bolj cenim in spoštujem vse, kar sem uspel v tem času ustvariti," je povedal Đoković.

V nedeljo ga čaka pomemben dvoboj. Foto: Reuters

Po tem turnirju bo presegel mejo 160 milijonov

Beograjčan je v svoji karieri do zdaj samo s turnirskimi nagradami zaslužil nekaj manj kot 159 milijonov dolarjev, po tem turnirju pa bo že presegel 160 milijonov dolarjev (154,3 milijona evrov). Zaslužek je v bruto zneskih, kar pomeni, da mora igralec plačati še vse davke.

Trenutno osmega igralca sveta čaka še zelo pomemben dvoboj. V finalu turnirja v Torinu bo igral v finalu, njegov nasprotnik pa bo Norvežan Casper Ruud. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, prav vse pa je dobil kar 11 let starejši Đoković.