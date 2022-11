Kaj se je dogajalo z Đokovićem? Tresenje in zaskrbljenost v ekipi. #video

Marsikdo je postal zelo zaskrbljen, ko je videl Novaka Đokovića v tako slabem stanju. Kljub 35 letom Đoković še vedno velja za enega najbolje pripravljenih teniških igralcev na turneji. A na petkovem dvoboju na turnirju najboljše osmerice v Torinu, je bil videti vse prej kot to. V določenem trenutku je bil videti povsem izmučen. Marsikdo je dvomil, da bo sploh končal dvoboj. Na koncu je sledil preobrat. Nole se je vrnil v igro, slavil še tretji dvoboj v rdeči skupini. V polfinale, ki ga bo igral v soboto, se je sicer uvrstil že pred tem dvobojem. In kaj se je dejansko dogajalo z Beograjčanom?

Na trenutke je bil videti Srb povsem izmučen. Foto: Reuters

Po tekmi je dejal, da naj bi šlo le za utrujenost. "To je vse, kar lahko rečem. Ni bolezen. Bila je samo splošna fizična izčrpanost po dolgih izmenjavah in zaradi dolžine dvoboja. Imel sem prost dan med dvoboji, tako da sem prišel v dvoboj svež. Vseeno sem bil malce nervozen in napet pred dvobojem, saj sem igral proti enim najboljših igralcev sveta," je uvodoma na novinarski konferenci v Torinu povedal Đoković, ki pa ni želel govoriti podrobnostih.

Dejal je, da je šlo v tistem slabem trenutku za različne stvari in da misli, da ni pravo mesto in trenutek, da bi razkril svoje težave. "Ne želim svojim nasprotnikom razkriti skozi kaj grem. Vsak ima dan, ko se fizično muči. Pri meni je bilo danes tako. Ponosen sem, da sem našel način, ker to dolgujem sebi, ekipi in ljudem, ki me pridejo gledati. Vedno je vse v tem, da v tistem trenutku daste vse od sebe."

Novak Đoković je izkoristil vsak trenutek za počitek.

Tudi za trenutek ni pomislil, da bi predal dvoboj

Glede na to, da je bil 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam že pred tem dvobojem uvrščen v polfinale, niti za trenutek ni pomislil, da bi dvoboj predal. "Ne, ne, ne," je bil zelo neposreden Nole. "Če sem iskren, ne vem, kakšna so sploh pravila. Če bi predal, ne vem, če bi lahko jutri (soboto op. p.) sploh lahko igral. Ne vem, če sem iskren, o tem sploh nisem razmišljal."

"Vedno želim zmagati, ne glede na to, proti komu igram. Ne morem kalkulirati. Ne želim tega delati in nikoli nisem. Moj pristop je, da zmagam vsak dvoboj. V tej fazi moje kariere, je vsak dvoboj zlata priložnost, da zmagam proti enemu izmed vrhunskih igralcev. Brez dvoma je bil to moj namen, da zmagam s tem razmišljanjem. Torej grem v dvoboj, ne glede na to, kaj me čaka prihodnji dan."

Na koncu je Srbu uspel velik preobrat. Foto: Reuters

Ve, kaj mora narediti

V soboto ga v polfinalu čaka Američan Taylor Fritz, ki se je na finalni turnir uvrstil kot prve rezerva. Igrala sta že pet medsebojnih dvobojev, prav vse pa je dobil Đoković, ki na tem turnirju lovi že šesto zmago. V primeru turnirske zmage bi se na prvem mestu izenačil z Rogerjem Federerjem, ki je zmagal šestkrat.

"Glede fizične priprave nisem zaskrbljen. Skrb vam samo jemlje energijo, ki jo potrebujete. Če se v soboto zgodi nekaj dobrega ali slabega, se bo zgodilo. S tem se bom ubadal jutri. S svojim fizioterapevtom in ljudmi iz ekipe bom poskrbel, da imam dober počitek in okrevanje. To je bil vedno del moje rutine. Vem, kaj je potrebno narediti. Že pred tem je bilo veliko takšnih situacij, ko sem se hitro uspel spočiti. Upam, da bo tudi tokrat tako," je še povedal trenutno osmi igralec sveta.