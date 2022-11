Ne bo pozabil, kako so se nekateri obnašali do njega #video

"Če je to vplivalo na mojo igro? Rad bi verjel, da je. Zakaj ne?" je teniški igralec Đoković odgovori, ko so ga vprašali, ali je sporočilo, da bo lahko zaigral na teniškem OP Avstralije prihodnje leto, vplivalo na igro proti Andreju Rubljovu na finalnem turnirju v Torinu. Na tribunah smo lahko videli njegova otroka, ki sta navijala za svojega očeta in ob tem tudi plesala.

Bolj kot to, da si je Novak Đoković na turnirju najboljše osmerice zagotovil polfinale, je odmevala novica, da so mu avstralske oblasti razveljavile prepoved vstopa v državo do leta 2025. To pomeni, da bomo srbskega teniškega igralca prihodnje leto lahko spremljali v Melbournu na OP Avstralije. Spomnimo, da so ga letos januarja "izgnali" iz Avstralije, potem ko je bil njegov vizum neveljaven.

Veliko mu pomeni podpora družine s tribun. Foto: Guliverimage

Veliko olajšanje zanj in za njegove bližnje

Po tej novici je eden najboljših teniških igralcev vseh časov priznal, da mu je ob tem odleglo in da je to pozitivno vplivalo na njegovo igro na turnirju finalne osmerice v Torinu. "Res sem bil vesel, ko sem včeraj (torek, op. p.) izvedel za to novico," je po sredini zmagi povedal trenutno osmi igralec sveta.

"Bilo je veliko olajšanje, sploh po tem, kar smo jaz in moji najbližji preživeli skozi leto v povezavi z dogajanjem v Avstraliji. Zagotovo ne bi mogel dobiti boljših novic med tem turnirjem. Če je to vplivalo na mojo igro? Rad bi verjel, da je. Zakaj ne?" je razlagal Srb, ki mu je zdaj jasno, da se bo po koncu sezone lahko brezskrbno pripravljal na OP Avstralije, prvi turnir za grand slam v sezoni.

"Odprto prvenstvo Avstralije je moj najuspešnejši turnir za grand slam. Od tam imam nekaj najlepših spominov. Seveda, želim se vrniti tja, igrati tenis, delati to, kar znam najbolje. Upam, da bom imel odlično avstralsko poletje," pravi Nole, ki upa, da bo lahko avstralsko lovoriko spet postavil v svojo vitrino.

Đoković meni, da si je Carlos Alcaraz povsem zaslužil prvo mesto na koncu sezone. Foto: Reuters

Ne želi iti v podrobnosti, meni, da si Španec zasluži prvo mesto

Prav tako si želi, da bi se vrnil na prvo mesto lestvice ATP. Letos je zdrsnil po lestvici, potem ko zaradi zavračanja cepljenja, ki je bilo ponekod obvezno ob protikoronskih ukrepih, ni smel vstopiti v nekatere države in igrati na nekaterih pomembnih turnirjih. Med temi sta bila tudi dva turnirja za grand slam (OP Avstralije in OP ZDA). Letos prvo mesto pripada šele 19-letnemu Carlosu Alcarazu.

"Zaslužil si je to. Brez dvoma. Ne želim iti v podrobnosti, kaj bi bilo, če bi igral manj ali več. Je, kar je. Dejstvo je, da je on številka ena. Zasluži si to. Zmagal je na turnirju za grand slam, zmagal je na veliko dvobojih na turnirjih."

Veliko se je naučil v tej sezoni. Foto: Reuters

Beograjčan, 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je prepričan, da je Carlos Alcaraz, ki ima ob sebi pravo ekipo, dober za tenis in njem lahko govori le pozitivno. A zdi se, da je bilo v njegovih izjavah čutiti nekaj grenkobe.

"Lahko rečem, da sem se veliko naučil o sebi, o svetu, v katerem živim, in o nekaterih ljudeh, ki so se v tem procesu obnašali na določen način. Vedno sem hvaležen, da grem skozi te izkušnje. Ne glede na to, kakšne so. V življenju poskušam biti optimističen in pozitiven. Veselim se začetka leta v Avstraliji in videli bomo, kako bo prihodnje leto."

Prvič v karieri sta otroka zdržala celotno tekmo in tudi plesala

Na tribunah v Torinu Đokovića spremljala tudi njegova družina. Nole je razkril, da se mu zdi, da se je prvič zgodilo, da sta oba otroka spremljala dvoboj od prve do zadnje minute. "Igrala sva le nekaj več kot eno uro. Lepo je, da sta tukaj, saj sta ena večjih motivacij, ki jih imam. Da lahko proslavljata z menoj. Moj sin ima rad tenis. Veliko trenira in je rad zraven. To je zanj posebna izkušnja, prav tako tudi za mojo hčerko. Res sem hvaležen, da ju imam ob sebi," je po dvoboju še dejal Đoković.