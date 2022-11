Kaj je Nadal tokrat povedal o Đokoviću?

Novak Đoković, ki trenutno igra na finalnem turnirju v Torinu, je moral letos januarja tik pred začetkom OP Avstralije zapustiti Avstralijo, potem ko so mu po odločitvi sodišča preklicali vizum. Ob tem so mu tudi prepovedali vstop v državo do leta 2025. V torek je prišla v javnost novica, da bodo Đokoviću preklicali prepoved vstopa v Avstralijo, kar pomeni, da bo imel možnost pod avstralskim soncem loviti deseto turnirsko zmago.

Novak Đoković je priznal, da se mu je odvalil kamen od srca, ko je izvedel za dobro novico. Foto: Reuters

Zgodba, ki ni bila dobra za tenis

Đoković je priznal, da mu je ob tej novici odleglo, saj kot je rekel, se bo v pripravljalnem obdobju lahko brez skrbi pripravljal na novo sezono. Na novico se je odzval tudi Rafael Nadal, aktualni zmagovalec letošnjega prestižnega turnirja v Avstraliji.

"Vedno sem isto govoril. Tenis je boljši, če igrajo najboljši igralci. Na koncu nam ni treba ustvarjati takšnih zgodb. Zmešnjava, ki se je dogajala lani v Avstraliji, ni bila dobra za naš šport," je uvodoma povedal rekorder po osvojenih turnirjih za grand slam.

Vesel je za Đokovića

"Roger Federer ne igra več. Jaz sem izpustil veliko turnirjev za grand slam zaradi poškodb. Zadnje leto pa Novak ni smel igrati. To je zdaj preteklost. Novak bo lahko zdaj spet igral. To je najboljša mogoča novica, še posebej, ko se zdi, da je virus po svetu pod nadzorom. Vesel sem zanj, vesel za turnir in navijače. To je to," je še povedal 36-letni Španec.

Rafael Nadal je imel v drugem delu sezone težave s poškodbo, nato je dobil še otroka. Foto: Reuters

V Torinu je že končal nastope

Rafa letošnje sezone ni končal najbolje. Po zelo dobrem uvodnem delu sezone so ga pestile poškodbe. Nato je dobil še otroka, tako da njegova igra v zadnjem času ni bila na pravi ravni. S turnirja najboljše osmerice je že izpadel, potem ko je vknjižil eno zmago in dva poraza.