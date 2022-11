Izčrpani Đoković tretjič zmagal, v polfinale še Rubljov

Novak Đoković je dobil tudi tretji dvoboj zaključnega turnirja v Torinu. Srb se sicer ni zdel pravi, povsem izčrpan je treh urah in 11 minutah slavil s 6:3, 6:7, 7:6. Premagal je Daniela Medvedjeva, ki je s tem končal svoje letošnje nastope. Za mesto v polfinalu pa sta zvečer igrala Stefanos Cicipas in Andrej Rubljov. Grk je dobil prvi niz, nato pa povsem popustil in Rus je zmagal s 3:6, 6:3 in 6:2.

Novak Đoković je skupinski del zaključnega turnirja ATP v Torinu končal neporažen. V tretjem nastopu je po treh urah in enajstih minutah igre premagal Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 7:6. Dvoboj je bil le na papirju brez tekmovalnega naboja, saj je imel Srb že zagotovljeno mesto v polfinalu, Rus pa je pred tem izgubil z Andrejem Rubljovom in Stefanosom Cicipasom. Igrala sta namreč na polno, več kot tri ure!

Andrej Rubljov Foto: Reuters Đoković je z zmago proti Medvedjevu zaslužil skoraj 370.000 evrov, kolikor je vredna vsaka zmaga na zaključnem turnirju, in hkrati ohranil stoodstotni izkupiček v Torinu, ki mu lahko ob končni zmagi v nedeljo prinese nagrado v višini nekaj več kot 4,5 milijona evrov.

Večerni dvoboj je prinašal veliko več. Za polfinalno vstopnico sta se pomerila Cicipas in Rubljov. To je bil njun enajsti medsebojni dvoboj, do pete zmage pa je prišel Rus. Rubljov je bil v prvem nizu povsem nemočen proti drugemu nosilcu iz Aten, a je nato strnil vrste in začel igrati bolje. Grk je popustil predvsem v odločilnem nizu, ki ga je po zaslugi dveh odvzemov servisa Rubljov dobil gladko s 6:2.

Sobotna polfinalna para zaključnega turnirja sta tako Casper Rudd proti Andreju Robljovu in Novak Đoković proti Taylorju Fritzu.

Torino, finalni turnir (6. dan) Novak Đoković (Srb, 7) : Daniil Medvedjev (Rus, 4) 6:3, 6:7, 7:6

Stefanos Cicipas (Grč, 2) : Andrej Rubljov (Rus, 6) 6:3, 3:6, 2:6