Avstralci v finalu že čakajo Srbe ali Italijane

Avstralska teniška reprezentanca je prvi finalist Davisovega pokala v Malagi. Po igri posameznikov je proti Finski povedla z 2:0. Prvo točko je Avstralcem priboril Alexei Popyrin, ki je premagal Otta Virtanena s 7:6 (5) in 6:2. V drugem dvoboju pa je Alex de Minaur premagal Emila Ruusuvuorija s 6:4 in 6:3.

Avstralci so se do finala prebili že lani, ko so morali priznati premoč Kanadčanom, Finci pa so že s polfinalom dosegli svoj največji uspeh v zgodovini tega tekmovanja. V nedeljskem finalu bo Avstralija igrala z boljšim iz sobotnega dvoboja med Srbijo in Italijo.

Lanski finalisti Avstralci imajo v vsej zgodovini tega tekmovanja že 28 naslovov, v finalu pa bo ekipa nastopila že 49. Morebitna 29. zmaga pa bo tudi za Avstralijo nekaj posebnega. Ekipa s petega kontinenta se je zmagovalnega pokala namreč zadnjič veselila davnega leta 2003. Več zmag od Avstralcev imajo le Združene države Amerike (32).