Đoković kar ni mogel verjeti: Sramota, kaj so mi napravili!

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković želi imenitno leto 2023 začiniti še z zmago v Davisovem pokalu. Za zdaj mu gre zelo dobro, Srbija je v četrtfinalu v Malagi preskočila Veliko Britanijo, prvi igralec sveta pa je s 6:4 in 6:4 ugnal Camerona Norrieja. Po dvoboju pa so bolj kot njegova znova vrhunska predstava odmevale kritike, ki jih je naperil v protidopinško agencijo Wada. Ta mu je namreč urin in kri želela vzeti poldrugo uro pred dvobojem z Britancem, kar je Đokovića pošteno razburilo. ''Kaj takega se mi v več kot 20-letni profesionalni teniški karieri še ni zgodilo,'' je o tem potožil na novinarski konferenci.

Ko se je 36-letni Novak Đoković pripravljal na četrtfinalni obračun Davisovega pokala, je doživel neljubo presenečenje. Protidopinška agencija Wada ga je obvestila, da bo moral dati kri in urin. Srbski as, najboljši teniški igralec na svetu, je bil zgrožen, saj se je vse skupaj dogajalo poldrugo uro pred začetkom dvoboja s Cameronom Norriejem.

Novak Đoković je pomagal Srbiji do zmage z 2:0 nad Veliko Britanijo, ko je premagal Norrieja (6:4 in 6:4). Foto: Reuters

Povsem nelogična odločitev

V soboto ga čaka dvoboj Davisovega pokala z Jannikom Sinnerjem. Foto: Reuters Đoković je na igrišču dobro skrival nezadovoljstvo zaradi takšnega poteka dogodkov, po zmagi nad Britancem pa je na novinarski konferenci predstavil svoj pogled, iz katerega ni bilo težko razbrati nezadovoljstva. "Preprosto ne morem verjeti, da so se tako odločili. V več kot 20-letni profesionalni karieri česa takega, to govorim tudi za druge igralce, še nisem doživel. Da bi moral iti poldrugo uro pred dvobojem na dopinški test? Očitno so sprejeli neko novo pravilo," se je čudil, kako so lahko tako motili njegovo zbranost tik pred srečanjem.

"Po ogrevanju imamo svojo rutino in se pripravljam na dvoboj. Najmanj, kar takrat želim, je to, da sem obremenjen s tem, da mi jemljejo kri in urin. Da razmišljam, ali lahko v tistem trenutku sploh dam urin in podobno. To je povsem nelogična odločitev," ni skrival slabe volje. Tudi zaradi uradnih razlogov protidopinške agencije, da so hoteli dopinško kontrolo opraviti pred dvobojem, da bi lahko imeli igralci po njem na voljo več časa za počitek. Vse lepo in prav, a Srbija bo naslednji dvoboj – v polfinalu jih čaka Italija, tako da se bo Đoković v kratkem še enkrat pomeril z Jannikom Sinnerjem, ki ga je pred kratkim premagal v finalu zaključnega turnirja ATP Masters v Torinu – odigrala šele v soboto.

Navdušenje navijačev Novaka Đokovića po zmagi nad Britancem. Foto: Reuters

"Vedno sem podpiral dopinške kontrole. Lahko tudi stokrat, ni težava, samo ne tega delati pred dvobojem. Kaj pa bo drugače, če bi to opravili nekaj ur pozneje? Ko končam dvoboj, pridite in opravite test. Zdaj bom dal kri, v prihodnje pa upam, da bodo spremenili takšne odločitve," si je v Andaluziji zaželel Beograjčan, ki je o tej temi opravil kar nekaj razgovorov s predstavniki protidopinške agencije.

"Sramota, kaj so mi napravili. Zanimivo pa je, da je Wada zasebna organizacija, namesto da bi imeli v teniškem svetu na voljo kakšno našo agencijo. Saj ne morem verjeti, oni sploh ne razumejo, kaj se tukaj dogaja. To je šport, ki ga ne razumejo," pogreša več razumevanja in spoštovanja do igralcev, ki se jih v pripravi na srečanje ne bi smelo motiti z dopinškimi kontrolami, ampak jih opravljati po koncu športnega dogodka.