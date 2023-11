Srbi na čelu z Đokovićem suvereni, v polfinalu z Italijani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska teniška reprezentanca je zadnja polfinalistka zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski Malagi. Srbi so s prvim igralcem sveta, Novakom Đokovićem, dobili že oba posamična obračuna proti Veliki Britaniji in predčasno končali dvoboj. V polfinalu se bodo Srbi v soboto pomerili z Italijani, ki so bili v četrtfinalu na čelu s četrtim igralcem sveta, Jannikom Sinnerjem, boljši od Nizozemske z 2:1 v zmagah.